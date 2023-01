Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová (46) má problém. Predčasné voľby sú čoraz reálnejšie a jej strana má také nízke preferencie, že zrejme môže len snívať o návrate do parlamentu. Remišová sa preto rozhodla rokovať s niektorými politickými stranami o možnej predvolebnej spolupráci. Nahlas sa však hovorí aj o jej prestupe do niektorej inej strany, ktorá má väčšie šance dostať sa nad päťpercentnú hranicu...

Remišová sa stala prvý raz poslankyňou v roku 2016 na kandidátke Obyčajných ľudí Igora Matoviča (49). Objavili sa teda špekulácie, že by sa o to mohla opäť pokúsiť. „Určite nepôjdem do volieb na kandidátke OĽaNO,“ odmietla však špekulácie Remišová. Súhlasí s ňou aj politológ. „Keby išla sama na kandidátku inej strany, urobilo by to zlú krv v strane Za ľudí, keďže je ich líderkou,“ myslí si politológ Radoslav Štefančík (46) s tým, že pre Za ľudí by bolo najlepšie, keby aj ďalší ich členovia išli do volieb na kandidátke inej strany.

„Zhováram sa s Eduardom Hegerom aj predsedom KDH Milanom Majerským (51) a myslím si, že forma spolupráce sa vykryštalizuje,“ prezradila pre TV Markíza Remišová, podľa ktorej by sa mali spájať strany na rovnakých hodnotových základoch. Preto chce predvolebnú koalíciu so stredno-pravými konzervatívnymi stranami, konkrétne s OĽANO a KDH.

Podobné vízie načrtol aj Heger. „Budúcnosť Slovenska je spájanie. Voliči demokratických strán nemôžu ostať doma,“ zdôraznil. Majerský dokonca vyhlásil, že KDH je pripravené vytvoriť zázemie pre konzervatívne a demokraticky zmýšľajúce osobnosti. Remišová zdôraznila, že vznikajúci projekt Mikuláša Dzurindu (67) nie je pre ňu aktuálnou témou.

V prípade, ak by vznikla predvolebná dvoj- alebo trojkoalícia, tak by na vstup do parlamentu potrebovali minimálne 7 percent hlasov. „Určite by bolo pre nich problémom dostať sa do parlamentu,“ vysvetlil Štefančík. Je teda možné, že sa nevytvorí koalícia, ale členovia rôznych strán budú na kandidátke jednej, napríklad KDH. „Technické veci momentálne nie sú dôležité,“ dodala líderka Za ľudí.

Politológ však prízvukuje, že plány môže pribrzdiť šéf OĽaNO. „Matovič si necháva posledné slovo pri zostavovaní kandidátky, neviem si teda predstaviť, že by OĽaNO vytváralo nejakú koalíciu,“ zdôraznil Štefančík s tým, že keby sa chcel Heger odčleniť od Matoviča, vie predstaviť, že by bol na kandidátke inej politickej strany. „Ak však bude Remišovej strana kandidovať sama, do parlamentu sa nedostanú,“ dodal odborník. Za ľudí má totiž preferencie len okolo 2,5 percenta, teda polovicu potrebných na účasť v parlamente.

Hegerovou prioritou však stále ostáva, aby sa našlo 76 poslancov z bývalej koalície, ktorí zabezpečia chod vlády až do riadnych volieb. „Hľadanie 76-ky je správne riešenie, lebo reformy ktoré boli začaté, nedokončí nikto iný,“ súhlasila Remišová.

Pozrite si v galérii snímky z voľnočasových aktivít Remišovej a Hegera.