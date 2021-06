Podľa slov ministerky si totiž mládežnícke organizácie zaslúžia podporu. „Pred pár týždňami som prijala zástupcov Slovenského skautingu. Organizácie, ktorej členmi je 7 000 detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Aj ja som kedysi niekoľko rokov chodila do skautingu. Dal mi zážitky a kamarátov na celý život. A tiež ideály, že každý z nás má v rukách možnosť ako svet spraviť lepším," napísala. Remišová ako príklad uviedla iniciatívu skautov, ktorí sa aktívne zapojili do boja s pandémiou. Bezplatne rozdávali rúška, ktoré ušili, pomáhali pri testoch, roznášali letáky.

Podľa Remišovej majú mládežnícke organizácie nezastupiteľné miesto nielen pri voľnočasových aktivitách detí, ale aj pri ich vzdelávaní a životnom vedení. „Korona však zasiahla aj tieto organizácie. Okrem obmedzeného fungovania je problémom financovanie. Štátna dotácia na jedno dieťa mala byť na tento rok len 23 €! To je možno tak na jednodňový výlet do iného okresu, ale nepokryje to ani fixné náklady, ktoré tieto organizácie majú napríklad na prenájom klubovní či vybavenie na tábor," uvádza.

O probléme podľa vlastných slov už hovorila s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom. „Teší ma, že situáciu videl rovnako ako ja. Pôvodne plánovaných 1,5 milióna eur pre mládež sa navýši o ďalší milión. Mladí ľudia patria medzi tých, ktorých dosahy pandémie zasiahli najviac. Túto generáciu detí nemôžeme stratiť a musíme sa im zo všetkých síl snažiť pomôcť, aby sa mohli znova naplno a bezpečne učiť, venovať sa svojim koníčkom, stretávať sa s kamarátmi. Realizovať sa. Som rada, že sme nastavili podporu pre výchovu mládeže a systematickú pomoc pre organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži," uzavrela.

