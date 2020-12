Remišová tvrdí, že keď v minulosti bojovala s korupciou, tak narážala na Žigu mnohokrát: „Kauza Kompa, kedy bol práve on ministrom životného prostredia. Alebo dotácie na “inovácie” z ministerstva hospodárstva, kedy Peter Žiga rozdal takmer miliardu eur s pochybným výsledkom.“

Súčasná ministerka regionálneho rozvoja a informatizácie poukázala aj na ďalšiu známu kauzu advokáta Radomíra Bžána: „Vtedy som zvolávala ako opozičná poslankyňa mimoriadnu schôdzu, pretože bolo nemorálne, že advokát mal dostať za jediný prípad viac ako 70 miliónov eur.“ Podľa Remišovej sa odmena pre Bžána znížila na 20 miliónov eur. „To bolo pôsobenie Petra Žigu v Smere,“ podotkla ministerka.

Vo svojom stanovisku k situácii okolo Žigu napokon Remišová poriadne pritvrdila: „Peter Pellegrini sa nemôže tváriť ako svätý za dedinou, ktorého sa roky rabovačiek Smeru netýkajú, pretože podozrenia, ktoré smerujú aj k jeho ľuďom potvrdzujú, že všetci boli súčasťou jednej skupiny.“

Do Žigu sa ostro pustil aj minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík: „Obvinenie Žigu potvrdzuje, že ľudia okolo Pellegriniho sa nikdy nezbavia svojej korupčnej minulosti. Bez ohľadu na to, či si dajú nové šaty, názov strany, alebo nasadia okuliare ako Erik Tomáš.“

Strana Hlas-SD sa podľa Sulíka tvári, ako keby prišla na politickú scénu len teraz, avšak už len podľa jej tlačových besied vraj vidíme, že vždy, keď začne nová policajná akcia, tak na jej tlačovkách postupne ubúdajú ľudia. „Už dlhšie sme nevideli na obraze Žigu. Pellegrini sa pomaly tváril, že on k nim nepatrí, ale patrí k Smeru. Niet sa čo diviť, keď niekedy ani sám Pellegrini nevie, za akú stranu vystupuje.“ Šéf liberálov je zvedavý, po koho všetkého zo Smeru a Hlasu si ešte NAKA príde!

Pellegrini sa ešte pred obvinením Žigu vyjadril, že má jeho plnú dôveru. Dnes na situáciu reagoval ich stranícky kolega z Hlasu Richard Raši: „Žiga už dávnejšie povedal, že je pripravený vypovedať. Obvinenie je založené len na výpovedi kajúcnika, ktorý chce získať nižší trest. Nemáme dôvod Žigovi neveriť.“ Šéf Smeru Robert Fico si Žigu taktiež zastal: „S jeho pracovnými výkonmi som spokojný a musím sa ho zastať. Je to celé čistá politická objednávka.“

Pre Petra Pčolisnkého zo Sme rodina je dôležité, či je obvinenie založené na dostatočných dôkazoch: „To bude rozhodujúce pred súdom.“ Podľa Pčolinského je na rozhodnutí Žigu, či sa vzdá funkcie poslanca: „Poslanec je neodvolateľný. Mandát môže stratiť až v prípade právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin.“ Poslankyňa SaS Anna Zemanová v tom má jasno: „Je to o tom, že spravodlivosť si nájde každého. Pevne verím, že obvinenia sú adekvátne. Ak príde do parlamentu návrh na vzatie do väzby, tak s tým budeme súhlasiť.“

