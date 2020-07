Ak sa podpredsedníčke Za ľudí Veronike Remišovej nepodarí získať post predsedu strany, bude sa uchádzať o pozíciu jej podpredsedu. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii portálu TVnoviny.sk Na telo plus. Remišová ako prípadná predsedníčka strany si nemyslí, že by mala byť strana takou liberálnou, ako to vo svojej vízii vidí jej súper v boji o predsednícke kreslo Miroslav Kollár.

"Nie je potrebné robiť kópiu Progresívneho Slovenska alebo SaS," povedala. Spájanie strán tak, ako to navrhuje ďalší možný kandidát na predsedu strany Juraj Šeliga, momentálne vylučuje. Do budúcnosti, napríklad pri komunálnych voľbách, sa tomu však nebráni. Momentálne je však podľa nej dôležité, aby si strana budovala vlastnú značku, no spoluprácu strán v odborných oblastiach víta.

V súvislosti s finančným balíkom z EÚ Remišová prisľúbila, že peniaze sa budú čerpať transparentne, férovo, čestne a bez korupcií. "Horšie, ako to robil Smer-SD, sa to robiť nedá,"povedala. Peniaze by sa podľa nej mali rozdeliť na tri časti, pričom prvá z nich by mala byť určená na splatenie dlhov z minulosti, druhá by sa mala použiť na výzvy súčasnosti a tretia na výzvy budúcnosti a posun krajiny vpred.