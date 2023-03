Slovenská vláda oznámila, že je pripravená odovzdať bojové stíhačky MiG-29 na Ukrajinu. Robí to aj napriek tomu, že značná časť slovenských občanov dodanie stíhačiek odmieta. Obávajú sa totiž, že sa tým zvýši riziko eskalácie.

Téma darovania stíhačiek rozprúdila vášne na Slovensku. Dočasne poverená vláda tento týždeň oznámila, že Národná rada SR o darovaní trinástich stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu rozhodovať nebude, koalícia ale našla iný spôsob. Konkrétny postup zatiaľ neprezradili, aby sa "opozičné politické strany na to nepripravili". Aktuálne sa rokuje o tom, v akej forme Slovensko daruje migy Ukrajine.

Keďže občanov na Slovensku zaujíma, prečo sa vláda rozhodla bojové stíhačky MiG-29 dodať na Ukrajinu aj napriek tomu, že ľudia s tým nesúhlasia, išli sme sa na to spýtať priamo dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa. Ten reagoval dosť podráždene. „Neviem odkiaľ vy viete, aké názory majú občania Slovenskej republiky?“ odvetil Naď na našu otázku. Na našu poznámku, prečo neurobí medzi občanmi prieskum (napríklad v podobe národnej konzultácie) o tom, či občania súhlasia s poslaním stíhačiek na Ukrajinu, odpovedal Naď slovami, že vláda Slovenskej republiky vznikla na základe parlamentných volieb, má moc od občanov a robí rozhodnutia.

Medzitým vyšiel čerstvý prieskum, z ktorého vyplýva, že len 26% obyvateľov Slovenska si myslí, že by sme mali Ukrajine darovať bojové lietadlá MiG-29.

Podľa slov Naďa len politici, ktorí sú zásadne stratení v zahraničnopolitických a bezpečnostných otázkach vymýšľajú také veci ako národná konzultácia. Pri tom spomenul najmä meno poslanca OĽaNO Györgya Gyimesiho. „Ja som prvý, ktorý si želá mier, ale vieme ho zabezpečiť len tak, že nedovolíme Rusovi, aby prešiel cez Ukrajinu, lebo by išiel ďalej,“ prízvukoval Naď. „To zrkadlo musíme nastaviť. Ako medzinárodné spoločenstvo sme ho nenastavili dostatočne v roku 2014, keď sa Putin rozhodol anektovať Krym. Nastavili sme ho teraz. Budeme pomáhať obeti, a tou je Ukrajina," vyhlásil.

Naď spochybnil, že by dodanie stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu bolo nebezpečné a rizikové rozhodnutie pre Slovensko. Odvolával sa na to, že stíhačky posunuli na Ukrajinu už štyri krajiny, ich mená zverejniť však odmieta. Odvoláva sa na to, že ide o utajovanú informáciu. Naopak slovenská vláda sa verejne hlási k tomu, že pripravuje poskytnúť stíhačky Ukrajine – nečlenskému štátu NATO.

VIDEO: Jaroslav Naď reagoval podráždene na otázku, prečo vláda posiela stíhačky na Ukrajinu, aj keď s tým občania nesúhlasia:

„Neklamte! Snažíte sa tu navodiť nejakú atmosféru, ste úplne mimo. Hovoríte nepravdy a snažíte sa tu podsúvať svoje názory. Ak sa na tom vláda zhodne, spravíme to. Darmo, že tu budú rôzni konšpirátori, klamári a ľudia, ktorí strašia tu nejakou vojnou a nezmyslami o mobilizácii," oponoval nám Naď. Šéf rezort obrany si teda stojí za tým, že odvolaná vláda má mandát aj na takéto závažné rozhodnutie, ako je dodanie stíhačiek na Ukrajinu.

A či minister obrany vie skutočne garantovať v takejto napätej situácii, že žiadna mobilizácia na Slovensku nebude? „Na to, aby sme mohli vyhlásiť mobilizáciu, potrebujete splniť ústavné predpoklady. Keďže ústavné predpoklady nie sú naplnené, žiadna mobilizácia nebude. A tí, ktorí hovoria, že bude a že posielame vojakov, a ktorí strašia ľudí, že tam pôjdu mladí ľudia bojovať, tak klamú a chcú z toho nechutne – podobne ako vy – vyťažiť politický kapitál," uzavrel.