Na rozdiel od premiéra má pre nás blaho krajiny oveľa vyššiu prioritu, než osobné útoky. V reakcii na tlačovú besedu Igora Matoviča to uviedla strana Sloboda a Solidarita (SaS).

„S ľútosťou sa pozeráme na konanie predsedu vlády, ktorý svoju osobnú zášť povýšil nad zdravý rozum,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Ľudí nezaujímajú osobné útoky premiéra na členov jeho vlády. Chcú sa spoľahnúť, že ich vláda podrží, keď je najhoršie. Aj preto po dnešných udalostiach zostávame pevnou súčasťou koalície a spoľahlivým partnerom premiéra pri napĺňaní PVV.

Minister školstva dnes predložil relevantný návrh, aby sa deti vrátili do školy a zaviedli sa opäť semafory, podľa ktorých sa zatvárali len triedy či školy, kde sa objavila nákaza. Tento scenár mohol fungovať pred pár týždňami, teraz už nie, lebo Igor Matovič všetko podmieňuje politickou lojalitou a nič iné ako súhlas neprijíma.

„Okrem semaforu pre školy, ktorý sme na Slovensku už mali, sme navyše prišli s modelom mobilného testovania, ktoré by bolo k dispozícií na požiadanie školy. V prípade potreby by tak vedeli prísť na školu individuálne testovacie tímy. Tento projekt bol preddohodnutý so samosprávami. Zabezpečovanie a distribúcia testov a ochranných pomôcok by išla od ministerstva školstva. Na pandemickú komisiu som teda prišiel s konkrétnym plánom,“uviedol minister školstva Branislav Gröhling.