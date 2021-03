Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár prišiel so zásadným vyhlásením, pri ktorom apeloval na svojich koaličných partnerov, aby zachovali chladnú hlavu a vyzval ich na stretnutie. Poukázal na to, ako si niektorí členovia koalície odkazujú cez médiá veci, ktoré by mali ostať za zatvorenými dverami. A následne ich verejne vyzval na diskusiu za zatvorenými dverami.

Kollár začal svoj krátky brífing slovami: „Hnutie Sme rodina si nikdy nič s nikým neodkazovala cez sociálne siete. Nepísali sme statusy na našich kolegov a nezvolávali tlačovky. Máme tu dvoch partnerov, ktorí 10 mesiacov po sebe útočia cez sociálne siete, zvolávajú na seba tlačovky a vytvárajú takýto chaos.“ Teraz sa k tomu podľa Kollára pridala aj tretia strana. Prvými dvomi myslel pravdepodobne OĽANO a SaS a tou treťou Za ľudí.

„Musím povedať, že nikdy sme to ako hnutie Sme rodina nerobili a urobím to teraz prvýkrát, že vyzvem svojich koaličných partnerov cez médiá,“ povedal Kollár. Potom prišiel predseda parlamentu s veľkou výzvou: „Vážení koaliční partneri, prosím prestaňte sa chovať ako malé deti na pieskovisku a vráťme sa k tomu, prečo táto vládna koalícia vznikla.“ Tá podľa Kollára vznikla preto, aby naplnili zmenu, ktorú ľudia vraj požadovali a aby každá z týchto štyroch koaličných strán naplnila program, pre ktorý ich ľudia volili.

Kollár chce, aby si jeho koaliční partneri uvedomili jednu vec, ktorou je, že to čo sa teraz deje, nemá víťazov. Nevyhrá to vraj „Matovič, Sulík, Remišová a ani Kollár“. Toto má podľa Kollára len porazených a tými budú len bežní ľudia. Šef Sme rodina partnerom pripomenul, že tu máme 7-tisíc mŕtvych na COVID: „Títo ľudia už to najcennejšie čo mali prehrali a preto vás vyzývam: Vráťme sa na začiatok k stolu, kľudne aj k tomu Andrejovmu ostrouhlému, aby sme začali obrusovať tie hrany a pozývam vás dnes o 17-tej do budovy Národnej rady aby sme si sadli a za zatvorenými dverami si všetky veci vydiskutovali a posunuli tento dialóg dopredu.“

