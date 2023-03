RÁZNA reakcia Čaputovej na Mikulcov ŠKANDÁL: V hre je opäť ÚRADNÍCKA VLÁDA!

Ak by sa potvrdilo, že dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec porušil zákon a neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia, jednou z možností by bolo aj vymenovanie úradníckej vlády. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa však najprv chce oboznámiť s podrobnosťami v tejto veci.