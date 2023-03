Na slávnostnom otvorení premávky v piatok nechýbal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý po nedávnom nečakanom zásahu NAKA a následnom obvinení aj takto všetkým neprajníkom ukázal, že už je v plnom pracovnom nasadení. „Neskrývam sa a tvrdo pracujem. Som rád, že Zemplínčania sa dočkali a najdlhší most v našej správe opäť slúži svojmu účelu. Išlo o najnákladnejšiu investíciu až za vyše 4,1 mil. € a naviac technicky veľmi náročnú stavbu. Bola to však moja srdcovka a o význame tohto až 200-metrového mosta svedčí aj ten fakt, že má vlastnú webovú stránku. Ďakujem všetkým za trpezlivosť, no most je už bezpečný a poslúži všetkým na ceste do práce, školy, či nemocnice,“ netajil župan.



Koncom januára na moste vykonali statickú zaťažovaciu skúšku so štyrmi až 32-tonovými vozidlami. Tá dopadla dobre, ale do predčasného užívania ho mohli odovzdať až teraz po uplynutí nevyhnutných administratívnych úkonov a lehôt.

Most museli vlani okamžite zavrieť, lebo bol v havarijnom stave, pričom v tom zlom sú v kraji až stovky... Krízový režim nastal kvôli možnému zrúteniu a trval až skoro 11 mesiacov. Okolití obyvatelia a najmä starostovia dvoch susedných obcí o tom stále vedia svoje. Viktor Kalán zo Sirníka uviedol toto: „Občania si aj zanadávali, ale boli optimistami. Najväčšie problémy mali rodičia s dochádzkou detí do škôl na druhom brehu Ondavy, ale aj zamestnanci v elektrárni Vojany, či zdravotné sestry.“ Jeho kolega Roland Dobos, starosta Oborína si tiež vydýchol: „Toľko telefonátov nedočkavých obyvateľov si ani nikto nevie predstaviť. Obchádzková trasa merala vyše sto kilometrov smerom tam a naspäť, hoci cez most je to z Oborína do Sirníka len zhruba 7 kilometrov... Teraz sa nám všetkým poriadne uľavilo.“



