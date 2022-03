Uznávaný šéfkuchár Miroslav Heredoš prišiel na nevídanú, no o to viac podozrivú zákazku ministerstva vnútra. Firma Globalgastro plus, ktorá donedávna vykazovala stratu, totiž na hraniciach nahradí dobrovoľníkov a bude variť utečencom. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby okolo firmy nebolo množstvo otáznikov.

Heredoš už včera na sociálnej sieti vystúpil proti ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi: „Namiesto toho aby naklusal na východné hranice a poďakoval kuchárom za všetko, čo tam urobili vo svojom čase, za svoje financie varili jedlo ktoré sami doniesli, narobili sa.“ Mikulec podľa šéfkuchára namiesto poďakovania sa dobrovoľníkom objednal firmu Globalgastro plus za 1,6 milióna eur. Firma má nosiť za túto sumu na hranice jedlo. „Môžte sa hanbiť, ako ste sa zachovali k ľuďom, ktorí nechali na hranici svoje srdce a dušu. Hanbite sa,“ povedal Heredoš.

Dnes ale prišiel s ešte závažnými zisteniami. Globalgastro plus vraj získala obriu zákazku priamym rokovaním s ministrom. Šéfkuchár poukazuje aj na fakt, že firma je roky v mínuse a má slabé obraty. To dokazujú aj údaje z portálu finastat.sk. Globalgastro plus nemala od svojho vzniku (2013) tržby nikdy viac ako 194,7-tisíc eur a v roku 2020 to bolo iba 103,5-tisíc eur, pričom vykázali stratu viac ako 50-tisíc eur (rok 2021 ešte nie je na finastate zverejnený)! V mínuse neboli od svojho vzniku iba jeden jediný rok.

Heredoš upozorňuje aj na fakt, že firma má oficiálne sídlo na Račianskej 17 v Bratislave, no na uvedenej adrese sa nenachádza a nemá tam ani svoju tabuľu. „Čo je však zaujímavé, táto istá "firmička" má bufet a jedáleň na Ministerstve práce, sociálnych vecí (MPSVR) a rodiny a varí pre ministerských zamestnancov. Ešte aj dlhuje na nájme,“ píše Heredoš na sociálnej sieti o rezorte, ktorému šéfuje Milan Krajinak. To sa dá pre zmenu overiť v Centrálnom registri zmlúv. Globalgastro plus podpísalo ako nájomca s MPSVR zmluvu, v ktorej sa píše: "Nájomca sa zaväzuje poskytovať stravovacie služby pre stravníkov v priestoroch jedálne a doplnkové stravovanie v priestoroch bufetu".

„Neznámy bufetík z ministerstva vyhráva súťaž o dodávku jedla za 1,6 milióna eur,“ povedal Heredoš. Podľa šéfkuchára to vykazuje všetky známky dohodnutého tendru a preto podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (UVO): „Môže sa javiť, že táto zákazka bola získaná nespravodlivo, nečestne, narýchlo a dohodnuto.“ Ministerstvo vnútra na naše otázky zatiaľ nereagovalo.

