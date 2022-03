Máme sa báť vojny na Slovensku? Mnohí našinci si v posledných dňoch vybavovali pasy, či nakúpili jódové tablety, ktoré slúžia ako prvá pomoc v prípade jadrovej katastrofy. Bývalá pravá ruka prezidentky Peter Bátor preto na kanály "Slovensko v NATO" hneď na úvod odpovedal na otázku, či majú Slováci v tejto chvíli reálny dôvod na obavy. „Za Slovenskú republiku môžem povedať, že Slovensko je nateraz v bezpečí a netreba podliehať panike," upokojoval ľudí.

Video: Sídlisko v Kyjeve po bombardovaní

Expert na zahraničnú politiku tiež zaujal jasný postoj v otázke rozšírenia konfliktu za hranice našich východných susedov. „Podľa našich hodnotení je konflikt zameraný na Ukrajinu. Momentálne si myslíme, že aliancia je natoľko silná, že iba človek, ktorý nie je pri zmysloch, by sa rozhodol bojovať proti 30 štátom, medzi ktorými sú napríklad USA, Nemecko, Francúzsko, Kanada a mnohé ďalšie," vysvetlil.

Veľvyslanec Slovenska v NATO zodpovedal aj otázku, prečo nepredpokladá, že by Putin využil proti aliancii jadrové zbrane. „Jednoducho preto, lebo použitie jadrových, ale aj iných zbraní proti NATO je veľmi zásadný krok. V každom prípade, ak dôjde k napadnutiu jedného štátu NATO, je to považované za útok proti všetkým," vysvetlil. „Tu si povedzme veľmi jasne, že aliancia je niekoľkonásobne silnejšia ako Rusko. Už dnes vidíte, ako sa Rusko so svojou armádou o ktorej tvrdí, že je jednou z najvyspelejších na svete, veľmi trápi na Ukrajine. A tá je nepomerne menšia. Predstavte si teda, ako by vyzeral konflikt s najvyspelejšími štátmi sveta a Ruskom," zamyslel sa. „Taký konflikt napriek tomu, že Rusko vlastní jadrové zbrane, by mal len jediný výsledok a NATO by z neho nevzišlo ako porazené," uviedol. Neskôr uviedol aj veľmi MRAZIVÝ ODKAZ NA ADRESU PUTINA. Ten si prečítajte v našej galérii.

Pri otázke, či je rozumné podporovať Ukrajinu vojensky, však Bátor spozornel. „Keďže NATO bráni výlučne štáty, ktoré sú jeho členmi, ako inak môžeme pomôcť? Ako inak ich podporiť? Čo je alternatíva? Nechať Ukrajinu bojovať so zvyškami zbraní, ktoré jej ostali a nechať vyvraždiť jej vojakov, možno aj časť civilného obyvateľstva. A potom sa prizerať tomu, ako sa Rusko rozpína za našimi hranicami?" začal klásť otázky. „Ak si niekto myslí, že toto je eskalácia napätia, tak podľa nás je to minimum čo môžeme pre Ukrajinu urobiť. Ak sa dnes niekto rozhodne napadnúť iný štát a uvidí, že okolitým štátom je to absolútne jedno, prečo by sa mal zastaviť a nepokúšať to aj ďalej?"

Najsilnejšie zábery z vojny na Ukrajine nájdete v GALÉRII

Prečítajte si tiež: