Igor Matovič pripustil, že prenechá premiérsku stoličku inému, no on zostane vo vláde ako minister. Podmienky, za akých to je ochotný urobiť, však všetkých prekvapili. Okrem odstúpenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka (53), požadoval premiér aj to, aby sa Janka Bittó Cigániková (37) vzdala funkcie predsedníčky parlamentného výboru pre zdravotníctvo.

Zmeny sa majú týkať aj strany Za ľudí. „Pozitívne vnímame ponuku odstúpenia Márie Kolíkovej aprijímame ju. Tiež prijímame ponuku na odchod Juraja Šeligu zpostu podpredsedu parlamentu,“ povedal Matovič.

Prvý, kto vo vláde skončil, bol minister Marek Krajčí. Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Kolíková však nikdy nedala návrh na odchod. Tvrdila, že nebude členkou vlády, ktorej premiérom je Matovič. „Bol to premiér, ktorý ju navrhol vymenovať do funkcie. Spochybnenie odbornosti ministerky, ktorá má za sebou konkrétne výsledky pri reformách súdnictva je podpásovka,“ povedala expremiérka Iveta Radičová (64) pre rádio Expres.

Podľa oficiálneho stanoviska stojí za Šeligom a Kolíkovou aj celá strana Za ľudí, hoci oni sú pripravení pre dobro veci urobiť požadovaný krok. Juraj Šeliga núka do rokovaní svoju funkciu strane a záujmu koalície. Dodáva však, že aktuálne pokračujú rokovania na úrovni štvorkoalície. O osude Márie Kolíkovej sa dozvieme už dnes. „Všetky rozhodnutia som urobila, zajtra ich budem komunikovať," povedala včera po rokovaní predsedníctva strany Za ľudí. „Podľa mňa by bola veľká škoda, aby táto štvorkoalícia skončila svoju prácu," zdôraznila Kolíková.

To, že Matovič vyzýva Šeligu na odstúpenie, kritizuje aj ústavný právnik Peter Kresák. „Exekutíva (vláda – pozn. redakcie) nemá čo zasahovať do legislatívy (parlament – pozn. redakcie),“ uviedol.

