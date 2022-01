Zdá sa, že ani rekonštrukcia úmrtia exprezidenta Policajného zboru Milana Lučanského († 51) nevniesla do prípadu viac svetla. Vyplýva to z vyjadrení právneho zástupcu rodiny Lučanských Miroslava Radačovského (68), ktorý sa na rekonštrukcii osobne zúčastnil. Prízvukuje, že v celej kauze zostáva naďalej množstvo nezodpovedaných otázok!

V prešovskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody sa tento utorok konala rekonštrukcia udalostí vedúcich k smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského. Zúčastnili sa na nej okrem iného aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, krajský prokurátor v Prešove, dozorový prokurátor, procesné strany či súdni znalci. „Poznatky získané týmto procesným úkonom budú dôsledne analyzované na účely zákonného rozhodnutia v tejto veci," podotkol hovorca prešovskej krajskej prokuratúry Marián Spišák.

Podľa slov právneho zástupcu rodiny a europoslanca Miroslava Radačovského, ktorý sa taktiež zúčastnil na rekonštrukcii, všetko prebiehalo štandardným spôsobom. „Cielená bola na dve udalosti, ku ktorým prišlo ešte pred smrťou gen. Lučanského," ozrejmil. „K prvej prišlo 9. decembra vo väzbe (poranenie oka) a k druhej 29. decembra (údajný pokus o samovraždu)," vysvetľuje priebeh vyšetrovacích pokusov s pripomienkou, že okrem týchto udalostí prišlo aj k tretej. „Tej z 10. decembra, keď mal v ružomberskej nemocnici spadnúť z vozíka. Táto udalosť je však vylúčená na samostatné konanie."

Podľa Radačovského slov mala byť časť rekonštrukcie vykonávaná aj na základe skorších výpovedí nebohého Lučanského. „Poškodený mal v minulosti vypovedať k udalostiam z 9. decembra, keď si poranil oko. Problém je, že vypovedať mal trikrát a zakaždým rozdielne," uviedol právny zástupca rodiny. „Raz sa mal pred svedkami vyjadriť, že sa pošmykol na šľapke. Iný svedok tvrdí, že ešte predtým hovoril, že to má od prievanu. A do tretice sa mal gen. Lučanský raz vyjadriť tak, že si nepamätá, čo sa udialo," konštatuje Radačovský, podľa ktorého mali niektorí zo znalcov prítomných na rekonštrukcii o verzii s pošmyknutím sa na šľapke pochybnosti. „Čo sa týka úmrtia, tu veľmi nie je čo rekonštruovať," pokračuje.

Dodal, že sú dvaja svedkovia, ktorí našli Lučanského obeseného a od tejto chvíle sú všetky okolnosti známe. Hoci sa Radačovský právnym záverom vyhýbal, poukazuje na množstvo nezodpovedaných otázok. „Ak by som mal zhodnotiť vlastné pocity, potom môj predbežný názor je, že rekonštrukcia nepriniesla také nové skutočnosti a dôkazy, z ktorých by sa dalo jednoznačne a bez pochybností konštatovať, že si zranenia spôsobil sám," doplnil niekdajší sudca. „Osobne sa mi javí, že niekto chce urobiť záver, že všetko, čo sa udialo počas spomínaných troch dní, si gen. Lučanský spôsobil sám. Z môjho pohľadu, i keď pozor, nie z právneho hľadiska, ale z hľadiska logického uvažovania, je to až priveľa náhod," zamyslel sa.

