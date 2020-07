To, že je v radostnom očakávaní, Beňová priznala iba začiatkom tohto týždňa. Momentálne je už v šiestom mesiaci, no v čase diskusie v TV Markíza ju museli názory oponentky poriadne mrzieť. Téma sa jej iste dotkla aj preto, že dieťa sa jej má narodiť po dovŕšení 52. narodenín. Zrejme aj preto sa proti názorom Záborskej radikálne vymedzila. Tá naznačila ambície znížiť počet poisťovňou hradených cyklov pre umelé oplodnenie či opäť otvoriť otázku interrupcií. ,,Všetko je to spôsobené tým, že do politiky prišli ľudia ako minister zdravotníctva, poslanec Vašečka a vrátila si sa ty a vy to robíte na základe vierovyznania,” ohradila sa voči Záborskej smeráčka.​

Záborská svoju kresťanskú motiváciu nezaprela, no zároveň dodala, že jej argumenty nie sú len otázkou vierovyznania. ,,Proces umelého oplodnenia je úspešný približne na 20 %, málo sa hovorí o zdravotných rizikách a o tom, čo všetko musia ženy podstúpiť, je to veľká téma, na ktorú sa nedá povedať áno/nie,”argumentovala. Beňová však trvala na názore, že „skupina poslancov a ministrov skrátka rozhodla, že ich vierovyznanie je vyššou hodnotou“. Iste tým dala najavo, že právo byť matkou by mali mať aj ženy, ktorým sa nedarí otehotnieť prirodzenou cestou. ​

Monika Beňová s odstupom času pre Plus JEDEN DEŇ priznala, že debatu so Záborskou napriek tehotenstvu nevnímala nijako osobne. „Ak, tak potom iba ako žena. V týchto otázkach máme s pani Záborskou dlhodobý spor a táto legislatíva sa bude týkať všetkých žien bez ohľadu na moje tehotenstvo. Podobné návrhy považujem za nezmyselné a navyše robia zo žien osoby neschopné vlastného rozhodnutia,“ odkázala. ​Europoslankyňa by sa mala stať mamou na jeseň. Po synovi Martinovi (30) očakáva narodenie dcérky. V týchto chvíľach pritom vôbec neskrýva nadšenie. „Áno, je to pravda a tešíme sa najviac na svete,“ povedala pre náš denník. Budúcim oteckom by sa mal stať právnik Ľubomír Klčo (36), ktorý je len o niekoľko rokov starší ako Beňovej syn.