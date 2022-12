Hlasovanie o nedôvere vláde jasne ukázalo, že nevisela na hlasoch fašistov a extrémistov, hoci sa to mnohí snažili tvrdiť mesiace. V reakcii na vyslovenie nedôvery to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).

"Mrzí ma, že SaS potrebovala na to, aby sa o tom presvedčila, pád demokratickej, protikorupčnej a reformnej vlády," povedal Heger na tlačovej konferencii.

Premiér ubezpečil občanov, že do poslednej minúty mandátu bude vláda pomáhať ľuďom a sprevádzať ich náročnou energetickou krízou.

Otázku o prípadnom hľadaní novej koalície 76 poslancov či predčasných voľbách treba podľa premiéra smerovať na šéfa SaS Richarda Sulíka. Dodal, že od začiatku hovoril, že v parlamente nevidí novú "sedemdesiatšestku". Strany Smer-SD a Hlas-SD budú podľa neho tlačiť na čo najskoršie predčasné voľby, pretože sa chcú vrátiť k moci a umlčať spravodlivosť. "Tento tlak očakávame," povedal.

"Vláda sa nerozpadla, vláda bola odvolaná v parlamente," povedal premiér s tým, že urobili všetko pre to, aby k tomu nedošlo. Zopakoval, že rokovali s SaS a ráno dali podľa neho aj férovú ponuku tejto strane. "Ak by ju využili, tak by to mysleli so Slovenskom vážne. Myslím si, že z nášho konania je jasne vidieť, že sme šli do úplných dôsledkov," dodal.

Národná rada (NR) SR vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov, proti boli 20, zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali. Ešte pred hlasovaním opustili sálu poslanci OĽANO.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala opozičná SaS. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Líder SaS Richard Sulík v pléne počas diskusie uviedol, že si vie po páde vlády predstaviť jej riadnu a zmysluplnú rekonštrukciu. V takom prípade by SaS kabinet podporila, no nebola by jeho súčasťou. Hovoril aj o možnosti predčasných volieb či úradníckej vlády.

V pléne vystúpili aj viacerí členovia vlády a premiér. Návrh SaS odmietali. Liberálov vyzvali, aby urobili krok späť. Argumentovali zachovaním demokratickej vlády a upozorňovali na riziká návratu Smeru-SD a Hlasu-SD.

