Aj takto vyzerá sloboda. Viditeľne strhaná, stále obvinená bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská si prišla do Justičného paláca pre náramok, ktorý jej okrem iného nahradil väzbu. Jankovskú len včera pustili na slobodu, no už od dnes musí plniť všetky príkazy, ktoré jej nariadil súd. Nie je ich málo, no v prvom rade sa musí postarať o svoje zdravie.