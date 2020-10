Presnejšie čísla bude prezentovať spolu s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom (OĽANO) na ohlásenom spoločnom brífingu o 16.00 h. Matovič naznačil, že doterajší podiel pozitívnych prípadov sa blíži očakávaniam, a to v rozmedzí jedného až dvoch percent. "Skôr by som povedal, že je to bližšie k tomu jednému percentu," dodal.

Doterajší priebeh testovania ohodnotil na "jednotku s hviezdičkou", ale uvedomuje si, že sa stali aj chyby. Zároveň upozornil, že v projekte s takou logistickou a organizačnou náročnosťou sa jednoducho objavia. Teší ho obsadenosť odberných tímov. "Každý, kto sa bude chcieť dať pretestovať, bude mať na to možnosť," zdôraznil.

Uvoľnia sa opatrenia?

Očakáva, že po nápore z prvých hodín testovania bude dlhých radov postupne ubúdať. "Jednoducho ľudia sú takí, boja sa, aby sa na nich dostalo, takže to chceli riešiť čo najskôr," komentoval ranné nápory. "Uvidíte, že večer to už bude podstatne menej ľudí a v nedeľu (1. 11.) takisto," dodal.

Ešte pred brífingom premiér vyzval občanov na zodpovednosť a dodržiavanie odporúčaní aj po otestovaní. "A to platí nielen pre tých, ktorí budú musieť ísť do karantény, ale aj tých, ktorí vyjdú s negatívnym testom. Prosím, naďalej buďme obozretní. Nosme rúško, dodržiavajme odstup, zdržujme sa doma," povedal.

Brífing premiéra Igora Matoviča môžete sledovať tu

"Palec hore pre celé Slovensko," začal tlačový brífing premiér Matovič. Spomenul všetkých zúčastnených vrátane samospráv.

Konkrétne čílsa predstavil Jaroslav Naď, ktorý na úvod vzdal hold všetkým, ktorí prispeli k realizácii testovanie.

K druhej popoludní bolo otvorených 92% odberných tímov. Príslušníci obrany najazdili pol milióna kilometrov po slovenských cestách.

Nasadených je viac ako 40 tisíc ľudí z toho viac ako 6 tisíc vojakov a 5 tisíc policajtov. Zdravotníkov je 15 tisíc a 33 je príslušníkov ozbrojených síl z Rakúska. Po celom Slovensku je 5 tisíc odberných miest. Komplikácie vraj Jaroslav Naď očakával. "Stalo sa aj to, že sme mali dopravnú nehodu,"podotkol s tým, že v Bratislave situáciu skomplikovali aj drive in miesta, ktoré zablokovali aj autá, ktoré rozvážali certifikáty a ďalší materiál.

Do obeda bolo otestovaných viac než 828 tisíc ľudí a z toho pozitívnych je 1%. Podľa Naďa sme aktuálne presiahli milión pretestovaných ľudí. Koľko ľudí do konca víkendu očakáva minister obrany špecifikovať nechcel. Nerád by svoje vyjadrenia potom korigoval. Záverečná tlačová konferencia by podľa Naďa mohla byť v pondelok.

Občanom sa poďakoval aj miister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) aj za disciplínu a zodpovednosť. Poďakovanie smeroval aj na všetky zložky, ktoré sa do akcie zapojili.

Premiér poznamenal, že prezidentka, chcela aby testovanie zrušili. "Návrh pani prezidentky bol nemiestny," povedal premiér potom, čo prezidentka žiadala aby kvôli nepripravenosti nediskriminoval občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nebudú môcť otestovať.

Premiér sa vyjadril, že je optimista a počty testovaných odhaduje na milióny.

Jaroslav Naď poznamenal, že prezidentka vedela, že čísla s ktorými na piatkovom stretnutí operovala boli k šiestej ráno.