Predvolebná kampaň je už v plnom prúde a politické strany sa pretekajú v tom, ako zmobilizovať svojich voličov. Strana Michala Šimečku najnovšie zverejnila video, ktorým sa snaží osloviť Slovákov žijúcich v zahraničí, aby zvážili účasť na septembrových parlamentných voľbách. Na veľké prekvapenie sa v záberoch mihne aj šéf Smeru-SD Robert Fico a snímky z jeho virálneho videa, ako robí „kliky“ v daždi počas svojho ranného tréningu.

„On už kliky robí. Čo ty?“ počujeme vo videu. „Urob päť klikov… nie týchto… pre voľbu zo zahraničia,“ odkazujú ďalej zahraničným Slovákom a pripájajú aj detailnejšie informácie, ako postupovať pri voľbe zo zahraničia. „Nie sú kliky ako kliky,“ upozorňujú vo videu progresívci.

Stranu sme oslovili s otázkou, prečo v prípade svojho predvolebného videa padla voľba práve na lídra Smeru a s akými reakciami sa stretli po zverejnení snímky.

„Roberta Fica sme si vybrali preto, pretože ho považujeme za najväčšie ohrozenie modernej a demokratickej budúcnosti Slovenska,“ hovorí v úvode riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva. „Ďalším dôvodom bol fakt, že práve Robert Fico je známy svojimi klikmi, ktorými sa opakovane prezentuje na sociálnych sieťach, a pri voľbe zo zahraničia ide podobne o zopár potrebných klikov. Reakcie na video boli výborné, podarilo sa nám ním osloviť tisíce ľudí žijúcich v zahraničí, ktorí využijú možnosť voliť poštou,“ ozrejmuje ďalej.

Na názor na video sme sa rozhodli opýtať aj odborníkov. "Pravdepodobne sa im hodilo do konceptu, ak uvažujú nad mnohovýznamovosťou niektorých slov. Progresívne Slovensko sa dlhodobo vníma ako protipól k Smeru, ako iný typ politiky, tak je úplne prirodzené, že si zobralo na mušku práve Roberta Fica,“ hovorí politológ Radoslav Štefančík.

„Robert Fico je bývalý trojnásobný premiér. Momentálne je šéfom strany, ktorá sa v prieskumoch verejnej mienky nachádza najvyššie, takže je prirodzený súper Progresívneho Slovenska, ktoré sa v prieskumoch objavuje na druhom alebo treťom mieste,“ vysvetľuje ďalej odborník.

O niečo kritickejší bol jeho kolega, politológ Jozef Lenč. „Samozrejme, že je to istým spôsobom provokácia, ale nemyslím si, že primárne smerom k Smeru, ale skôr k vyprovokovaniu nejakej emócie z hľadiska ľudí, ktorých chce osloviť. Berú to cez vtip, možno aj sarkastické vnímanie onoho videa a Roberta Fica, ale najmä toho, aby idea, o ktorú ide, zarezonovala,“ hovorí Lenč. „V posledných dňoch sledujem rôzne netradičné spôsoby, ako chce Progresívne Slovensko zarezonovať. Niektoré sú lepšie ako toto, niektoré sú horšie až trápne, ako napríklad jeho video odkazujúce na film Barbie,“ podotýka tiež politológ.

Na názor na netradičné video progresívcov sme sa opýtali aj Smer, no do uzávierky nám neodpovedal.

VIDEO: Šimečka a Barbie? V predvolenej kampani vytiahli progresívci známy filmový hit:

Čo sa týka konceptu, podľa Štefančíka takéto niečo patrí do volebnej kampane v západných demokraciách, keď si jedna strana snaží vystreliť z druhej. Ako paralelu k podobnému slovíčkareniu pripomenul Štefančík bilbord z komunálnych volieb na Slovensku v roku 2006. „Toho času bol primátorom Žiliny Ján Slota a porazil ho istý pán menom Ivan Harman. Mal kreslený bilbord a na ňom napísaný slogan: Na žilinskú Slotu je najúčinnejší HARMAN-čekový čaj. To je tiež podobné hranie sa so slovíčkami. Bol to výstižný bilbord a nakoniec pánovi Harmanovi sa podarilo Slotu aj poraziť, čo bolo vtedy vnímané ako veľké prekvapenie,“ ozrejmuje Štefančík.

Odborník tiež uvádza príklady z Nemecka, kde sa v čase volieb tiež objavili bilbordy a slogany, ktorými si jednotlivé strany chceli vystreliť zo svojich súperov. V Nemecku sa pre politické strany často používajú ako synonymá farby a práve toto niektorí využili vo volebnej kampani. Napríklad v parlamentných voľbách v roku 2005 vyvesila nemecká FDP plagáty s červenými a so zelenými ponožkami a s nápisom: „Sloboda namiesto socializmu“. Strana CDU zas zverejnila bilbordy so zeleným mimozemšťanom, ktorý vylihuje na nafukovačke v bazéne so slovami: „Radšej niečo červeno-zelené v bazéne ako vo vláde.“

V Spojených štátoch to dokonca zašlo ešte ďalej a politici si na mušku zobrali aj partnerky svojich súperov. Pamätihodnými sa stali plagáty s nahou fotkou manželky Donalda Trumpa, ktoré sa objavili počas prezidentskej kampane v roku 2016. „Zoznámte sa s Melaniou Trump, vašou budúcou prvou dámou. Alebo môžete v utorok dať hlas Tedovi Cruzovi,“ pripísali poznámku k šteklivým záberom, ktoré následne rozpútali nevídanú prestrelku medzi miliardárom a jeho súperom Cruzom.

Prečítajte si tiež: