13.30 – Pojednávanie prerušené. S výsluchom sa bude pokračovať 10. novembra. Ďalší termín bude 11. novembra.

12.59 – Kováčikov obhajca číta ďalšiu prepísanú vetu zo Slobodníkovho telefonátu: „Sú traja proti mne. Je to v pi*i.“ Slobodníkova odpoveď poriadne zaskočila: „Neviem koho som vtedy dávno myslel. Možno Bödöra a Gašpara, ktorí všetko toto financovali a organizovali. Neviem kto mohol byť tretí koho som myslel. V našej zločineckej skupine boli desiatky ľudí. Mnohí z nich do teraz čušia vši.“

12.37 – Magál chcel od Slobodníka, aby mu povedal, o čom sa v trestných veciach baví so svojim obhajcom Petrom Kubinom. Svedok odmietol vypovedať, nakoľko medzi obhajcom a mandantom ide o dôverné informácie, ktoré zákon zakazuje roznášať ďalším osobám. Magál preto od Slobodíka chce, aby zbavil Kubinu mlčanlivosti a rovnako tak aj Daniela Lipšica, ktorý kedysi dnešného svedka obhajoval. „Poradím sa s obhajcom,“ povedal Slobodník. Počas doby kedy samosudca diktoval zapisovateľke čo z toho napísať, tak Koščova obhajkyňa Eva Miššíková sediaca za Magálom zhruba tri metre, mu niečo šuškala. Žiaľ, aká rada to bola, sme nezačuli.

12.23 – Magál číta z listinného dôkazu prepis Slobodníkovho telefonátu. Prepis dokazuje, že dnešný svedok ešte pred policajnou akciou Očistec vedel, že bude zadržaný policajný exriaditeľ Tibor Gašpar, šéf NAKA Peter Hraško a ďalší. Magál sa svedka pýta ako to vedel. Jeho odpoveď bola opäť rázna: „Už pred tým bol zadržaný Makó, Kováčik a iní. Priemerne inteligentný človek si vie dať dokopy, že keď sa lavína spustila, tak sa bude týkať všetkých. Bol som spolu s Gašparom, Hraškom, Bödörom a ďalšími členom zločineckej skupiny.“ Slobodník zároveň povedal, že už pred akciou Očistec začal sám o vypovedať o skupine, ktorá mala políciu zneužívať vo vlastné ciele.

11.58 – V pojednávacej miestnosti začína byť dusno. Magál sa Slobodníka pýtal niekoľkýkrát tú istú vec, ktorú už dokonca vysvetlil v spontánnej časti výpovede. Magál chce vedieť, prečo Slobodník pri svojej výpovedi neopísal celý skutok. Ten mu odpovedá už poriadne zvýšeným hlasom, že pri prvom výsluchu iba opisoval skutok priamo z nemocnice, v ktorom malo prísť k predaniu úplatku od Košča ku Kováčikovi: „Pri druhom výsluchu som dopĺňal, čo situácii z nemocnice predchádzalo, a že sme mali pred tým dve iné stretnutia. Jedno v Koščovom klube a druhé u mňa v kancelárii.“ Magál sa ale nedal: „Prečo ste ale zmenili výpoveď?“ Slobodník už začal mávať rukami a ešte hlasnejšie povedal: „Ja som nič nemenil, ale doplnil, už som to tu vysvetľoval.“ Magál si ale išiel svoje a opäť sa spýtal to isté, len inými slovami. Do toho už zasiahol prokurátor, ktorý otázku namietal. Samosudca námietku pripustil a konečne sa prišlo k iným otázkam.

11.36 – „Povedal som Kováčikovi, že je v knižke 50-tisíc eur,“ tvrdí Slobodník s tým, že koľko je v knižke peňazí vedel od Košča.