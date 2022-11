Pri jedle netreba slová, stačia vôňa a chuť, ktoré často búrajú aj väčšie kultúrne bariéry, ako sú tie medzi Rómami a nerómskym, majoritným obyvateľstvom, hovorí autor knihy Čaro rómskej kuchyne a poslanec Európskeho parlamentu za stranu OĽaNO Peter Pollák. „Okolnosti ma doviedli k tomu, aby som sa naučil variť. Mama celý život pracovala ako upratovačka v škôlke a otec ako bagrista v Prahe. Boli sme štyria bratia, ja som bol najmladší, a keď sme chceli niečo zjesť, tak sme si museli navariť," prezradil nám Pollák s tým, že kuchyňa aj neskôr zohrávala v jeho živote dôležitú úlohu.

„Impulzom k tomu, aby som napísal túto knihu bolo to, že mnohí ľudia, ktorí boli v mojom okolí, nedokázali odpovedať na otázku, aká je rómska kuchyňa," vysvetľoval Pollák. „Rómska kuchyňa je veľmi jednoduchá a veľmi chutná. Je postavená na čerstvých surovinách. Najčastejšie sa využíva jednoznačne cibuľa a cesnak a, samozrejme, soľ a korenie," ozrejmil ďalej politik.

„Mojím favoritom je recept talianskych Rómov – rómska pizza, ktorú všetkým odporúčam. V knihe je aj vynikajúci recept na výbornú kávu z koreňa púpavy alebo koreňa čakanky, čo tiež vrelo odporúčam. Výborný je aj likér, ktorý robievajú Rómovia z Talianska, je plný citrusov, a ja ho určite budem robievať doma každé Vianoce,” prezradil nám europoslanec.

Na krste kuchárskej knihy europoslanca Petra Polláka "Čaro rómskej kuchyne" v Bratislave ochutnal premiér Eduard Heger tradičné rómske špeciality. Zdroj: EMIL VAŠKO

Na slávnostnom podujatí mohli hostia aj ochutnať rómske jedlá a nápoje pripravené podľa originálnych receptov z knihy. Prítomných politikov sme sa preto pýtali, ktoré tradičné rómske pochúťky ich zaujali. „Mal som možnosť ochutnať iba jednu špecialitu, ktorú zhodou okolností pripravoval Peter Pollák, a bolo to veľmi dobré. Teraz sa teším, že ochutnám ďalšie špeciality, ktoré sú tu dnes nachystané," povedal nám pred ochutnávkou premiér Eduard Heger (OĽaNO).

„Som rád tejto knihe, lebo je to dobrá inšpirácia. Ako som ju listoval, obrázky sú v nej také ‚slintavé', že vám tečú sliny," povedal líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič. „Prvé rómske jedlo, ktoré ma oslovilo, boli tzv. holúbky, čo je mleté mäso zabalené v kapustnom liste," prezradil ďalej. V tejto súvislosti nás zaujímalo, aký obratný je Matovič v kuchyni. „Čo zvládnem je čaj, ‚škvarelina', ‚topeničky', palacinky, trhanec, a asi tam by to aj skončilo," priznal sa nám šéf OĽaNO s úsmevom.

Ministra Matoviča sme sa pýtali, aký je obratný v kuchyni, a čo vie uvariť:

„Niektoré recepty poznám dlhodobo, napríklad gója, čo je plnené bravčové črevo so zemiakovou plnkou. Sú tam recepty, ktoré používame v našej kuchyni aj my, akurát, že sú tam iné ingrediencie. Napríklad plnené kapustné listy, po východniarsky holúbky," hovorí podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina).

Na najobľúbenejšie jedlo z tradičnej rómskej kuchyne sme sa pýtali aj syna europoslanca Polláka - poslanca OĽaNO Petra Polláka mladšieho. „Nebude to nič prekvapivé, keď poviem, že sú to gója," odpovedal nám. „Keď som doma, varím rád pre moju rodinu. Zrejme som to zdedil po mojom otcovi, ktorý veľmi dobre varí. Varím skôr takéchlapské jedlá, chutí to aj mojej partnerke, zje to aj malý, tak asi nevarím najhoršie," dodal vtipne.

Ktoré rómske jedlo ho najviac zaujalo, sme sa pýtali aj ďalšieho člena klubu Obyčajných ľudí, Györgya Gyimesiho. „Celkom určite je to plnený kapustný list, čiže tzv. holúbky. To mi chutí a robíme to dosť často aj my, respektíve moja babka," povedal nášmu denníku.

„Oslovil ma kukuričný koláč s ovocím a mliečny likér, ktoré sme tu mali možnosť ochutnať, a je veľmi zaujímavý. Myslím si, že likér doma aj vyskúšam, pretože je veľmi chutný. Pozerala som na ingrediencie a je to mlieko a vodka," povedala nám poslankyňa OĽaNO Mária Šofranko. „Doma varím veľmi rada. Väčšinou sú to recepty z mäsa," reagovala politička na otázku, či rada trávi čas v kuchyni.

Ktoré rómske jedlo ju najviac oslovilo, prezradila aj poslankyňa Sme rodiny Romany Tabák.

