Dlhoročný politický marketér Ľubomír Ščasný pôsobil ako radca počas vlád Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica a aj Igora Matoviča. V rozhovore pre agentúru SITA prezradil viac o jeho pohľadoch na súčasné politické dianie a hovorí aj o tom, na čo si majú dať voliči pozor. „Aby sa nedali ovplyvniť nejakými, najmä negatívnymi emóciami a politika budú voliť len preto, že je stále v televízii.“ To je podľa neho jedno z nebezpečenstiev zajtrajších parlamentných volieb.

Upozorňuje na to, že množstvo politikov dnes akoby stratilo ostych a bez hanby vedia klamať do médií a ľuďom aj vtedy, keď sami vedia, že nehovoria pravdu. „Vy keď zistíte, že som prišiel za vami aby som vám hovoril klamstvo a prišiel som vás presviedčať, že moje klamstvo je pravda a vy to zistíte, tak čo s budete myslieť o mne,“ dodáva.

„Dnes sa politický marketing zvulgarizoval a ide sa po povrchu,“ tvrdí Ščasný a prízvukuje, že nepozná krajinu, kde by bývalý premiér prišiel v nejakom spotenom tričku a ampliónom začal ohrozovať tlačovku svojho politického súpera. Dôležitou úlohou pre politika je vyvolať emóciu. Drvivá väčšina voličov podľa neho ani len nečíta volebné programy a problém s tým majú asi aj samotní kandidáti za jednotlivé strany.

Ščasný bez servítky hovorí: „Nechcem nikoho uraziť, ale niektorí ľudia do parlamentu nepatria.“ Podľa neho niektorí súčasní a aj budúci poslanci parlamentu ani len nevedia, aký je rozdiel medzi DPH a HDP.

