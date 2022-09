Po internete koluje video, na ktorom šéf parlamentu počas schôdze Národnej rady adresuje mimoriadne lichotivé slová poslankyni Denise Sakovej z mimoparlamentného Hlasu-SD. "Dneska veľmi dobre vyzeráte, sekne vám to, pre mňa ste dnes princezná," hovorí Kollár a neskrýva svoje nadšenie z trendy outfitu exministerky vnútra, ktorá sa ukázala v blúzke intenzívnej ružovej farby.

Na výroku Kollára si okamžite zgustli aj internetoví vtipkári. Jedni v ňom videli nezameniteľný šarm šéfa parlamentu, pre iných to rovno naznačovalo nenápadné dohadovanie budúceho spojenectva medzi Hlasom a Sme rodinou. Prečo zložil tento romantický kompliment exministerke vnútra sme sa preto spýtali priamo predsedu parlamentu!

Kollár pre denník Plus JEDEN DEŇ ozrejmil, že išlo o reakciu na faktickú poznámku poslanca OĽaNO Jozefa Pročka (57), ktorý dehonestoval Sakovú. V ten deň v pléne Národnej rady totiž prebiehala diskusia k návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), kedy vystúpila aj exministerka vnútra. Tá sa v úvode dotkla aj vlády a poukázala na jej zlyhania, ktorej svedkami sú podľa jej slov občania a pociťujú ich v každodennom živote.

VIDEO: Vystúpenie Denisy Sakovej počas odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca.

„Pani Saková, to bola taká krásna ukážka toho, ako vy sa viete dať do takej polohy uplakanej princeznej, ktorá rozpráva o tom, ako tu ľudia budú trpieť, ako príde strašná kríza. Toto ste tu predviedli krásne v tom ružovom…,“ reagoval na výstup Sakovej Pročko, ktorý si robil posmech aj z oblečenia poslankyne. „Vy ako princeznička na bále ste tu rozplakali celé Slovensko, že ako bude celé Slovensko trpieť. Slovensko trpelo, keď ste vy boli ministerka vnútra,“ kritizoval ďalej Pročko. VIAC VO VIDEU:

Práve to bol ten moment, kedy Kollár zasiahol milým komplimentom na adresu Sakovej. „Bolo to len gentlemanské gesto,“ povedal nám Kollár. Poukázal na to, ako Pročko nevhodne komentoval oblečenie Sakovej a urážal ju. „Keď niekto dehonestuje ženu, že tuná takáto princeznička...tak ja som povedal, že pani Saková dneska vám to veľmi sluší. To je celé,“ vysvetľoval ďalej. „Ja nemám rád osobné útoky,“ podotkol predseda parlamentu v súvislosti so správaním Pročka.

Šéf hnutia Sme rodina odmietol akékoľvek špekulácie o tom, že takýmto spôsobom by si mal dohadovať spojenectvo s Hlasom. „Nebudem si dohadovať spoluprácu komentovaním oblečenia. Tak to pôjdem za Pellegrinim a dohodneme sa,“ uviedol veci na pravú mieru Kollár.

Lenže Kollárovo správanie sa stalo podozrivým aj z dôvodu, že v ten deň vychválil aj oblečenie ďalšieho poslanca Hlasu-SD, Matúša Šutaja Eštoka. „Aj vaše sako pochválime. Ste výnimočne pestro oblečený. Svietite tu ako pani poslankyňa Saková,“ povedal Kollár Šutajovi Eštokovi počas jeho príchodu k rečníckemu pultu. Šéfa parlamentu sme sa preto pýtali, či to náhodou predsa len nenaznačuje spojenectvo Hlasu a Sme rodiny. Jeho odpoveď vás zaručene šokuje! ODPOVEĎ KOLLÁRA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

VIDEO: Kollár povychvaľoval oblek poslanca Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka.