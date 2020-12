Černáka odsúdili za prvých 7 vrážd ešte v roku 2009, k čom pomohol aj Lučanský. Ten sa v roku 2012 dostal na post viceprezidenta policajného zboru a ďalšie skutky Černáka nerieši. Boss začal v roku 2014 spolupracovať s políciou, čoho výsledkom bolo, že súd ho v lete tohto roku uznal vinným z ďalších 14 vrážd. Od uloženia trestu sa ale upustilo, nakoľko si odpykáva doživotie.

„Vie aj o ďalších vraždách,“ povedal v roku 2018 Lučanský s tým, že Černák by pri nich musel ukázať iba na seba. Keď exšéf polície vyšetroval Černákove skutky, nebolo vraj neľahké dať vôbec dokopy tím, ktorí by ho vyšetroval, lebo sa všetci báli o seba a rodiny: „Je to sériový vrah.“ Černák mu počas výkonu trestu údery vracal: „Svoj kariérny postup si založil na mojom mene a z ôsmich vrahov urobil svedkov, aby z Černáka urobil celú organizovanú skupinu.“

Boss ale zašiel ešte ďalej: „Lučanský podľa vlastných slov vedel o vraždách, ktoré som pomohol polícii objasniť, ale podľa vlastných slov ich neobjasňoval.“ Exšéf polície pred pár mesiacmi dúfal, že Černáka po 25 rokov strávených vo väzení (s prestávkou od roku 1997) nepustia po žiadosti o prepustenie na slobodu: „Nežije pre nič iné, ako pre pomstu.“

Teraz sa situácia otočila a paradoxne nie sú obaja na slobode, ale za mrežami. Černák si v nedeľu na Mikuláša, kedy súd poslal Lučanského do väzby, situáciu vychutnal a na sociálnu sieť prostredníctvom administrátorky svojej stránky napísal: „Dnes som si dal do okna čižmu pre Mikuláša a on mi do nej posadil Judáša.“ Zaujímavosťou je, že Černák v našom rozhovore Lučanského pochválil. Černákov status nájdete v galérii.

