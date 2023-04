Podpisom takzvanej Veľkonočnej dohody o spolupráci v parlamentných voľbách 2023 a následnom volebnom období sa tieto stredopravé subjekty odhodlali k spoločnému boju v predčasných voľbách 2023. Povedal to líder Maďarského fóra Zolt Simon na spoločnej tlačovej konferencií. Spojiť ich majú hodnoty, ambície a vzájomný rešpekt.

Aktuálne je predvolebné spájanie pravice veľké haló! Niektoré politické strany avizovali, že práve ony vdýchnu tomuto trendu život, výsledky sa však nie vždy dostavili. Mikulášovi Dzurindovi sa v spájaní zatiaľ veľmi nedarilo, hoci jeho strana Modrí už má dostatok podpisov. Líder strany Demokrati Eduard Heger má zase priveľa práce s tým, že okrem premiéra je aktuálne aj minister financií a minister zdravotníctva. Naopak, menšie strany neváhali a po sérií rokovaní uzavreli dohodu o spolupráci, pričom prekážku nepredstavuje ani ich pestré národnostné zloženie.

V rámci spolupráce figurujú strany:

ODS na čele s Petrom Mackom, Za regióny, kde zmluvu podpísal Ivan Uhrík, Strana rómskej koalície s predsedom Adamom Gejzom a Demoraktická stana pod vedením Stanisalva Rajnohu. Samotní predsedovia si pochvaľujú rôznorodosť strán, pričom v ich hodnotách a spoločnej ceste im to nijako nebráni. Práve naopak: "Mnohé politické strany sa spájajú v boji proti niečomu. My sa naopak spájame za niečo, a síce za zdravú alternatívu pre občanov Slovenska," povedal predseda Občianskych demokratov, generál Pavel Macko. V jeho očiach má tento projekt až symbolickú podobu: "Svätopluk mal 3 prúty. My máme 5."

Podobne to vníma aj spomínaný predseda Maďarského fóra: "Našim cieľom je predstaviť ponuku pre voliča, bez rozdielu národnosti a s úctou k občianskym a ľudským právam." Príhovory pritom podával Simon v slovenskom, aj maďarskom jazyku.

Riešenie v podobe vytvorenia jednej spoločnej strany zatiaľ nevidia. "Naše strany majú svoje tradície a minulosť," povedal Zolt Simon. "Spolupráca je jedinou cestou, kedy môžeme zistiť, či nám to funguje dostatočne na to, aby sme sa mohli spojiť. Ak nie, ostaneme oddelení, no budeme naďalej spájať naše hodnoty.," predniesol Pavel Macko s odhodlaním. Ohľadom ďalšieho politického spájania už mali ich názory skeptický nádych. "Pre nás je načase pracovať na našej predvolebnej kampani. To ale neznamená, že neponúkneme priestor odborníkom, či jednotlivým politikom. Vhodnému záujemcovi sme pripravení ponúknuť aj miesto lídra," potvrdil Simon.

Zoskupenie nesie v sebe názov všetkých politických subjektov, ktoré sú jeho súčasťou. Dlhý, nepraktický názov však Zolt Simon okomentoval takto: "Náš názov zatiaľ nie je nejako výstižný, nie sme žiadne hrušky či iné ovocie," smial sa predseda Maďarského fóra.