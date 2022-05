Prípad novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírvej sa dostáva do situácie, v ktorej sa dá očakávať silný priechod emócií. Vypovedať by mal novinárov otec, ako aj Zoltán Andruskó a Miroslav Marček, ktorí sa k vraždám priznali! S Andruskóom má obrovský problém hlavne obžalovaná Alena Zsuzsová.

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade vraždy snúbencov a prípravy vrážd trojice prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Po tom, ako Najvyšší súd vrátil prípad Kuciak na ŠTS, tak k nemu bola pripojená aj príprava vrážd prokurátorov, lebo obe veci majú so sebou úzko súvisieť. Podľa vyšetrovateľov je objednávateľom všetkých skutkov Marian Kočner. Pomáhať mu pri tom mala jeho volavka Alena Zsuzsová.

„Ja som sprostredkoval vraždu medzi Zsuzsovou a Marčekom so Szabóm,“ povedal Andruskó keď sa proces prvýkrát konal na ŠTS. Ten Kočnera so Zsuzsovou oslobodil, no NS rozhodol, že prvostupňový súd nevykonal všetky dôkazy správne, a tak mu prípad vrátil. Andruskó je za účasť na vražde snúbencov odsúdený na 15 rokov a vykonávateľ vraždy Miroslav Marček, ako aj jeho šofér z miesta činu Tomáš Szabó až na 25 rokov nepodmienečne. Okrem Kuciakovho otca by mali prísť tento týždeň v vypovedať aj práve Andruskó a Marček.

V kauze objednávky vrážd prokurátorov sú okrem Kočnera, Zsuzsovej a Szabóa obžalovaní aj Dušan Kracina a Darko Dragic. Andruskó a Marček, ktorí sa priznávajú, boli vyňatí na samostatné konanie. V prípade dokázania viny v kauze Kuciak a aj prípravy vrážd prokurátorov, hrozí Kočnerovi a Zsuzsovej doživotie. Pojednávanie začalo 9.00. Správu budeme aktualizovať.