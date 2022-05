Už je známy návrh pamätníka, ktorý postavia na pozemku pri rodinnom dome, v ktorom plánovali svoje šťastie a aj naposledy vydýchli zavraždený novinár Ján Kuciak († 27) a jeho snúbenica Martina Kušnírová († 27). Pozrite, ako to tam bude vyzerať!

Čo s domom po zavraždenom Kuciakovi? Už je známy víťazný návrh toho, ako to tam bude vyzerať!

Podľa želania pozostalých so zemou zrovnajú dom, garáž aj letnú kuchyňu, v ktorej vrah striehol na svojej obete. Na pozemku vo Veľkej Mači (okres Galanta) vyrastie Pamätník slobody slova, ktorý bude pripomínať tragický osud Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zastrelili ich 21. februára 2018, objednávatelia popravy ich chceli umlčať a zabrániť v ďalšej investigatívnej práci novinára.

"Už je to definitívne rozhodnutie. Mne je to na jednej strane veľmi ľúto, najmä ak si spomeniem, koľko sa tam Janko nadrel, keď domček svojpomocne rekonštruoval. Na druhej strane mám stále pred očami naše deti, ako tam ležali v kaluži krvi," vravela so slzami v očiach mama zavraždenej archeologičky Zlatica Kušnírová (57).

Prispôsobila sa želaniu rodičov Jána, s ktorými má veľmi dobrý vzťah a udržiavajú si ho aj po tragédii. Sú rozhodnutí nehnuteľnosť, ktorú po zavraždených deťoch zdedili, nechať si vo svojom vlastníctve. "K moci sa môže dostať ktokoľvek a nechceme, aby sa tým mohlo nakladať bez nášho súhlasu," dodáva Zlatica s tým, že sa Kuciakovcami dohodli, že majetok zostane v rodine a po nich to zdedia ich ďalší potomkovia.

Rodičia a súrodenci zavraždeného páru nevynechali doteraz žiadny súd s vrahmi svojich detí. Zdroj: Jaroslav Novák

Financovanie, prípravu projektu a výstavbu víťazného návrhu pamätníka bude v réžii trnavskej župy a následne aj správu a údržbu diela. "Trnavský samosprávny kraj už vyhlásil výtvarno-architektonickú súťaž na návrh pamätníka," dodáva Kušnírová. Cieľom je vytvoriť pietne miesto, projekt zastrešuje ju Inštitút Slovenskej komory architektov. "Zámerom je pripomínať, uchovávať a podnecovať ľudí k diskusiám s patričnou úctou," uviedol vyhlasovateľ súťaže. Návrhy posudzovala deväťčlenná porota zložená zo šiestich odborníkov v oblasti architektúry a výtvarného umenia, župana, otca zosnulého Jána a brata zosnulej Martiny. S búraním sa začne po ukončení súťaže.

Víťazom verejnej súťaže z 27 návrhov je projekt Záhrada trojice tvorcov Benjamína Brádňanského, Víta Haladu a Martina Piačeka. Je vo forme nakloneného pozemku a evokuje pocit nerovnováhy, vychýlenia a trvalej zmeny, čo je alegóriou toho, ako sa tragická udalosť stala. Podľa tvorcov diskrétna terénna úpravu sa divákom odhaľuje postupne, ponúka im súkromie, pokoj a zážitok v rámci živej vidieckej zástavby. Pri vstupe je ukrytý v hmote hustého upravovaného zeleného plota. Vpredu bude drevená lavica na sedenie a vstup cez ponárajúce sa schodisko s betónovými zábradliami.

„Vyhlasovali sme súťaž s cieľom vytvoriť pietne miesto, ktoré bude pripomínať túžbu dvoch mladých ľudí po slobode a pravde. Som presvedčený, že budúce pietne miesto vo Veľkej Mači ponesie silný odkaz,“ uviedol župan Jozef Viskupič. Búrať sa bude v najbližších týždňoch, stavať sa začne na budúci rok po dodaní projektovej dokumentácie a získaní všetkých povolení.

Fakty o vražde

Investigatívny novinár bol zavraždený 21. februára 2018. Ján Kuciak pochádzal z obce Štiavnik (okres Bytča), Martina Kušnírová z Gregoroviec (okres Prešov). Spoznali sa počas vysokoškolských štúdií. Plánovali spoločnú budúcnosť, kúpili si starší domček vo Veľkej Mači, vzali si naň hypotéku a svojpomocne ho rekonštruovali. Boli zasnúbení, v máji 2019 sa mali brať, na svadbu už mali všetko nachystané. V ten týždeň, keď ich zastrelili, mali absolvovať náboženskú náuku. Preto ich rodičia nepanikárili, keď sa im od štvrtka tri dni neozývali. Políciu zalarmovala Zlatica v nedeľu večer, mŕtvoly objavila policajná hliadka.

Z ich vraždy boli právoplatne uznaní vinnými strelec Miroslav Marček, jeho šofér Tomáš Szabó a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. Políciou označovaných objednávateľov - podnikateľa Mariána Kočnera a jeho volavku Alenu Zsuzsovú pezinský špecializovaný súd oslobodil. No jeho rozsudok v oslobodzovacej časti zrušil Najvyšší súd a vrátil vec na nové konanie.

