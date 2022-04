11.37 – Sudkyňa povedala, v akom poradí pôjdu obžalovaní vypovedať. Prvý Kočner a druhá Zsuzsová využili svoje právo nevypovedať. Szabó povedal to isté s tým, že ľutuje, čo sa stalo. Kracina a Dragič sa pridali k ostatným a ani oni dnes vypovedať nebudú. Kočner, Zsuzsová a Dragič sa tiež povedali, že vyjadrovať sa budú až k jednotlivým dôkazom a výpovediam svedkov.

11.26 – Pojednávanie pokračuje.

11.10 - Prokurátor cez prestávku prezradil, že aj on bol z priznania Szabóa v šoku. „Verím, že keď podal také vyhlásenie, bude aj odpovedať na otázky,“ povedal prokurátor. Podľa neho sú prípady úzko prepojené a preto by nemal byť vraj problém, aby odpovedal aj na otázky ohľadom vraždy Kuciaka a Kušnírovej, aj keď je v tomto prípade už právoplatne odsúdený. On ale vinu z vraždy snúbencov popieral s tým, že Kuciaka išiel Marček iba zbiť.

Zsuzsová si na súd priniesla netradičný doplnok. Aký? Zistíte v našej galérii!

10.47 – Sudkyňa vyhlásila prestávku.

Na snímke Tomáš Szabó pred pojednávaním v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a príprav vrážd prokurátorov Daniela Lipšica, Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho. Szabó sa nečakane počas tohto pojednávania 14. apríla 2022 priznal k účasti na príprave vrážd prokurátorov. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

10.35 – Po tom ako Kočner a Zsuzsová prehlásili že sú nevinní, prišiel na súde OBROVSKÝ ŠOK. Tomáš Szabó sa priznal ku všetkým skutkom! „Chcel by som podať vyhlásenie o vine ku všetkým skutkom, ktoré sa mi kladú za vinu,“ povedal Szabó! Priznal sa tak k účasti na príprave vrážd Žilinku, Lipšica a Šufliarskeho. V prípade Kuciak svoju vinu popieral (už je právoplatne odsúdený), ale prípady spolu úzko súvisia. Preto je to ďalší dôkaz aj v prípade vraždy snúbencov! Nedalo sa nevšimnúť, ako išla Zsuzsová Szabóa pri tomto vyhlásení očami roztrhnúť.

10.14 – ŠOK na súde! Zlatica Kušnírová už nebude súčasťou tohto súdneho procesu. Podľa súdu jej spôsobil škodu Miroslav Marček, ktorý už je právoplatne odsúdený. Inak povedané, Kočner si podľa obžaloby objednal vraždu Kuciaka a mimo jeho plán Marček zabil aj Martinu Kušnírovú. „Práva na náhradu škody si môže uplatňovať v občiansko-právnom konaní,“ dodal sudkyňa s tým, že senát rozhodol v pomere 3:0! Kušnírovej obhajca bol požiadaný, aby opustil miestnosť, čo aj spravil!

10.06 - „Považujeme obžalobu za nedôvodnú. Bližšie sa k nej vyjadrí môj klient v priebehu konania,“ povedal Kočnerov obhajca Marek Para. Podobne sa k tomu postavila aj Zsuzsovej obhajkyňa Júlia Vestenická: „K prípadu vraždy som sa v minulosti už vyjadrila. Pokiaľ ide o obžalobu vo veci prokurátorov, mám za to, že je nedôvodná a postavená na výpovedi Andruskóa. Navrhujem obžalobu odmietnuť.“ Obhajkyňa Szabóa Ivana Kochanská sa nechcela vyjadriť. Obhajcovia ďalších dvoch obžalovaných vinu ich klientov odmietajú. „Chýbajú dôkazy. Moja obžaloba bola postavená len na výpovedi Iľju Weissa, ktorá sa nijako nepotvrdila,“ dodala Dragičova obhajkyňa.