Ak by sa voľby konali v týchto dňoch, najsilnejším politickým zoskupením by už nebolo OĽaNO.

OĽaNOb yteraz voľby už nevyhralo. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre TV Markíza vyhodnotila agentúra FOCUS.

Voľby do Národnej rady by v októbri vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia so ziskom 18,7 percenta hlasov. Druhé by skončilo OĽANO (15,1) a tretia by bola strana SaS (10,7). Oproti septembrovému prieskumu FOCUS-u by si tak projekt bývalého premiéra Pellegriniho polepšil o 2,5 percenta.

V rebrčíku nasleduje Smer-SD s 10,5 percentami a za ním extrémistická strana ĽSNS, pre ktorú by sa rozhodlo 9,8 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina s 7,3 percentami hlasov. Potrebnú päťpercentnú hranicu by splnili aj dve mimoparlamentné zoskupenia - Progresívne Slovensko a KDH. Strana Za ľudí by sa musela s poslaneckými lavicami rozlúčiť, dosiahla by len 4,8 percenta.