Bude tvárou inej strany? Premiér Eduard Heger (46) by sa v dohľadnom čase mohol definitívne oddeliť od Matovičovho hnutia. Hoci sa tak poslancom Národnej rady podarilo Hegerovu vládu odvolať, viaceré strany prejavili o premiéra záujem!

Hegerova rozlúčka s OĽaNO je zrejme čoraz viac aktuálna. „Rozchod s Eduardom Hegerom odhadujem na 70 až 80 percent," prekvapil v rozhovore pre Postoj šéf vládneho OĽaNO Igor Matovič (49). Jeho slová potvrdil aj predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš: „Sedemdesiat až osemdesiat percent je reálnych," priznal.

Ambíciou zatiaľ bližšie nešpecifikovanej spolupráce s inými politickými subjektmi sa netají ani samotný Heger, ktorý sa pred týždňom stretol s predstaviteľmi maďarskej strany Aliancia, ale aj s predsedom kresťanských demokratov Milanom Majerským. „Je dôležité, aby sme hľadali jednotu a spoluprácu, preto sa stretávam so zástupcami jednotlivých politických strán," vysvetlil Eduard Heger s tým, že rokovania pokračujú. Zdôraznil však, že chce vybudovať jednotu a spoluprácu medzi týmito subjektmi. „Koncovka bude závisieť od dohody," dodal. Za dôležité považuje zabrániť tomu, čo sa stalo po predčasných voľbách roku 2012, čiže návratu lídrov Smeru-SD a Hlasu-SD Roberta Fica a Petra Pellegriniho.

KDH medzičasom oznámilo, že ponúka miesta na kandidátke ľuďom, ktorí zdieľajú rovnaké kresťanské a konzervatívne hodnoty ako ich hnutie. "Hegerovi som neponúkol žiadne konkrétne miesto, no povedal som mu, že dvere do KDH sú otvorené. Nateraz sme v kontakte, diskutujeme a nebol urobený žiaden záver," povedal pre denní Plus JEDEN DEŇ Majerský. „S osobnosťami či politickými stranami, ktoré prejavili záujem spolupracovať s KDH, rokovania stále prebiehajú. O relevantných výsledkoch budeme verejnosť informovať," vyjadrila sa pre agenúru SITA hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.

KDH však nie je pre Hegera jedinou alternatívou. „Aj my v OĽaNO sa musíme zamyslieť nad tým, či by nemalo zmysel, aby Eduard Heger mohol pospájať demokratických voličov," povedal pre Hospodárske noviny Šipoš, ktorý počas relácie dokonca zapolemizoval o tom, že by premiér mohol vyskladať a dať dokopy viacero menších strán. „Možno vytvoriť niečo ako SDK 2," zdôraznil.

Medzi ľahko rozpoznateľné menšie subjekty možno zaradiť stranu Spolu, ktorá zrejme už čoskoro obsiahne aj „projekt" expremiéra Mikuláša Dzurindu. „Keďže je jasné, že nás čakajú predčasné voľby, museli sme urýchliť rokovania. Vzhľadom na krátkosť času sa s Mikulášom Dzurindom bavíme o spojení," potvrdil predseda Spolu Miroslav Kollár, ktorý si vie predstaviť spoluprácu s Hegerom. „Všetci demokratickí politici, s ktorými sa zhodneme na elementárnych princípoch typu proeurópska orientácia, právny štát či potreba reforiem, sú pre nás v tejto chvíli partneri na debatu," povedal. „Zatiaľ je však Heger stále členom OĽaNO a čakáme, čo urobí v najbližších dňoch," doplnil Miroslav Kollár.

