Znalosť cudzích jazykov našich politických lídrov je často podrobená ostrej kritike. V minulosti si v tomto smere vypočula svoje aj prezidentka Zuzana Čaputová (47). Je to s jej angličtinou však naozaj také zlé? Odborník si to nemyslí. Napriek tomu sa v prezidentskom paláci snažia, aby si pri pracovných povinnostiach mohli všetci čoraz smelšie „zaspíkovať".

To, že úroveň znalosti cudzích jazykov neberie najdôveryhodnejšia politička Zuzana Čaputová na ľahkú váhu, dokazuje spolupráca s firmou na doučovanie angličtiny. Práve začiatkom apríla vstúpila do platnosti zmluva, ktorú podpísala Kancelária prezidenta so súkromnou firmou na výučbu anglického jazyka. A nielen takú hocijakú. Firma si za svoje doučovacie služby pýta celkovo 22,3-tis. eur.

Cudzí jazyk si však neprecvičí len hlava štátu, ale aj množstvo zamestnancov prezidentského paláca. Na učenie sa pritom prezidentka dala hneď po svojej inaugurácii v roku 2019. Vtedy za vzdelávanie trvajúce necelý rok zaplatili 18,5-tis. eur. Tentoraz sa však zazmluvnilo viac doučovacích hodín. „Ide o zdokonaľovanie jazyka podľa toho, kto akú úroveň na svoju prácu potrebuje,“ povedal Čaputovej hovorca Martin Strižinec. Jedna vyučovacia hodina vyjde 27,55 eura, čo je štandardná cena.

Je možné, že zdokonaľovanie v cudzom jazyku sa začalo po kritike Čaputovej angličtiny. Pár dní po jej nastúpení do úradu sa stretla s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergrom (62). Tam počas svojho prejavu hovorila po slovensky. Po anglicky povedala iba „Thank you so much“. Odborníci, ale aj laická verejnosť jej to neodpustili a zvozili ju doslova pod čiernu zem. Niekoľko týždňov nato však uzavrela Kancelária prezidenta zmluvu na výučbu anglického jazyka a o ďalších pár dní prezidentka vystúpila s prejavom v anglickom jazyku na Valnom zhromaždení OSN. Nato sa však vzniesla ďalšia vlna kritiky, hoci jej prejav bol omnoho lepší a slovenčinu doňho nezaplietla.

To, ako hovorí prezidentka v angličtine si pozrite na ďalšej strane.