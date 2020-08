"S obavami sledujeme zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a rastúce čísla infikovaných na COVID-19. Mesto Bratislava dnes na základe dát zmenilo COVID semafor zo zelenej fázy na červenú, krízový štáb znovu prehodnocuje zoznam bezpečných krajín. Na organizovanie rôznych akcií síce sú platné nariadenia hlavného hygienika, neznamená to ale, že pri iných sociálnych kontaktoch by neexistovali žiadne riziká prenosu vírusu. Myslím si, že obozretnosť a zvažovanie nevyhnutnosti niektorých sociálnych kontaktov je znovu namieste a mali by sme ho brať vážne."Uviedla na začiatku svojho príspevku.

Zajtra a pozajtra mala tráviť dva dni na výjazde v Nitrianskom kraji. Mala sa stretnúť so županom, primátorom Nitry, Komárna, s občanmi vo Veľkom Cetíne, s manažmentom firmy Jaguár, firmy Heineken a ďalšími. Mala teda absolvovať viacero dôležitých a určite aj príjemných stretnutí. Červený semafor, ktorý dnes svieti v Bratislave však svieti na červeno aj pre ňu. Chce sa za každých okolností správať zodpovedne a neísť na výjazd v situácii, keď pri množstve kontaktov na výjazde nevie ona a ani jej spolupracovníci vylúčiť riziko prenosu vírusu.

Zuzana Čaputová Zdroj: facebook

"Považovala by som to za nezodpovedné. Svoj výjazd preto odkladám na priaznivejšiu pandemickú situáciu a teším sa na stretnutia v Nitre a v Nitrianskom kraji neskôr."Dodala.

Na záver vyzýva ľudí, aby rešpektovali všetky nariadenia hygienikov a opatrenia štátu alebo samosprávy. Úspešnejší v súboji s vírusom však podľa nej budeme, keď k dodržiavaniu nariadení pridáme, každý sám za seba, aj trochu viac obozretnosti a zodpovednosti.