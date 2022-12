Prezidentka poukázala na zásadný NEDOSTATOK v našej spoločnosti: Pre tieto DETI nerobíme dosť! ×

Ako spoločnosť nerobíme dosť pre podporu detí so zdravotným znevýhodnením. Skonštatovala to dnes prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti po tom, čo sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením stretla so zdravotne postihnutými deťmi a ich rodičmi v Prezidentskom paláci.