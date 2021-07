Zuzana Čaputová prijala pozvanie na diskusiu s rodičmi detí z LGBTI komunity, ktorá sa konala v priestoroch Novej Cvernovky. Hlava štátu spojila príjemné s užitočným, nakoľko sa diskusie zúčastnil ako jej partner Juraj Rizman, tak jej mama Katarína Strapáková. Prezidentka v samotnom úvode diskusie uviedla, že jej uvedomenie v tejto téme prišlo, keď pochopila, že ľudská hodnota sa neodvíja od sexuálnej orientácie. Dodala, že sa snaží uplatňovať pravidlo viac pozorovať, ako posudzovať. "V dobe plnej sudcov, ktorí vynesú súd na základe dojmov, to je jedinečná disciplína," povedala. Ako ďalej Čaputová uviedla, téma súvisí aj s jej životom. Nevie si vraj predstaviť o téme len hovoriť a vo vnútri netolerovať a odsudzovať homosexualitu.

Po čase prišlo aj na tému rodiny. " Pre mňa je to láska, bezpečie, domov, moji najbližší, moja podpora a to sú veci, ktoré si viem predstaviť, že napĺňajú aj ľudí rovnakého pohlavia, ktorí sa rozhodnú spolu žiť," dodala prezidentka.

Zuzana Čaputová sa zúčastnila diskusie v Novej Cvernovke spoločne s rodičmi detí z LGBTI komunity. Zdroj: jm

Medzi diskutujúcimi bola aj Lenka Martinčeková, ktorá je jednou zo zakladateliek združenia rodičov a priateľov lgbti. Združenie pomáha ľuďom z tejto komunity, ktorí žijú na Slovensku a vnímajú svoju situáciu ťažko. "Som veľmi šťastná, že sa našli a je to úžasný vzťah. Prinieslo nám to do rodiny veľa nového a obohatilo nás to," povedala o živote svojho syna gaya.

Podľa prítomnej politologičky by sme pri posudzovaní ľudí nemali používať len rozum, ale aj svedomie a srdce. "Nie som vyznávačka studeného racionalizmu. V roku 2011 sa ma pýtali, koľko dávam tomu, že budeme na tom v týchto témach na Slovensku lepšie. Zamyslela som sa a povedala som s vierou, že 15 rokov. Takže mi svieti rok 2026 a môžeme všetci dúfať, že začne k postupnej sfére zlomov dochádzať. Ja pevne verím, že je to na spadnutie. Musí byť," uviedla.

