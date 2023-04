Už sme si zvykli, že Juraj Rizman (46) sa objavuje po boku prezidentky Zuzany Čaputovej (49) ako jej oficiálny partner. Sprevádza ju aj pri návštevách v zahraničí či pri vítaní štátnikov z cudziny. Vyzerá to tak, že dvojica má aj odvážne súkromné plány!

Sám Juraj Rizman prezradil veľmi zaujímavé informácie. V markizáckej relácii Smotánka sa zmienil, že s bývalým českým prezidentom Milošom Zemanom a jeho manželkou Ivanou prebrali pri poslednej návšteve českého politika u nás aj starosti oboch párov so strechami nad hlavou.

Zemanovci si nechali v Lánoch postaviť nový dom, ktorý zariaďovali, aby sa sem mohli uchýliť po skončení prezidentskej funkcie. To sa už stalo. A Juraj Rizman pred kamerou Smotánky priznal, že podobné starosti má aj on so Zuzanou Čaputovou. Viac však nepovedal, len sa pousmial.

Juraj Rizman a Zuzana Čaputová zatiaľ bývajú spolu v Pezinku. Zdroj: Archív NMH

Týždenník Šarm sa preto Juraja Rizmana pýtal, ako je to so spoločným bývaním, akú má o ňom náš prominentný pár predstavu. Žiaľ, nebol ochotný sa k tomu vyjadriť.

Celý pôvodný článok z týždenníka Šarm nájdete TU!

Aj keď predstavy o spoločnom bývaní nie sú vyzradením štátneho tajomstva, odpovedí sa Šarm nedočkal. Nereagoval ani mediálny tím prezidentky. Preto týždenník rozhodil siete do blízkeho okolia partnerov. A niečo sa mu predsa len podarilo zistiť!

Ako je to so spoločným bývaním Zuzany Čaputovej a Juraja Rizmana? Čítajte na ďalšej strane!