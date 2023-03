Zuzana Čaputová privítala holandského kráľa Viliama Alexandra (55) s kráľovnou Máximou (51) po ich prílete na Slovensko na nádvorí Prezidentského paláca. Po rokovaní nasledovalo spoločné vyhlásenie prezidentky a panovníka. A práve tu si kráľovský komentátor Jakub Abrahám všimol menšie prešľapy.

„Prezidentka Čaputová už počas príhovoru v Prezidentskom paláci mala problém s oslovovaním kráľovského páru. Použila výrazy ako „pán kráľ“ či „pani kráľovná“. Na štátnej večeri – bankete zas holandského panovníka s manželkou uviedla ako „vaše výsosti“, čo je oslovenie pre vojvodov. Takéto oslovenia im vôbec nenáležia. Správne oslovenie je „jeho veličenstvo“ a „jej veličenstvo“,” upozornil Abrahám. „Keby to hovorila z pamäti, tak si môžeme povedať, že v tréme a v zápale emócií sa jej vyšmyklo oslovenie. Ale čítala to, čo znamená, že si chyby pri korekcii textu v prezidentskej kancelárii nevšimli, a o to viac ma to udivuje a zaráža,” podotkol tiež odborník na etiketu.

VIDEO: Holandský kráľovský pár na bankete v Redute.

Abrahám tiež upozornil na ďalší prešľap zo strany hlavy štátu. Čaputovej udelil kráľ Viliam Alexander najvyššie štátne vyznamenanie Holandska – Veľký kríž Radu holandského leva. Na webovej stránke prezidentky však istý čas svietilo, že vyznamenanie udelila „Holandská republika“, namiesto Holandského kráľovstva. Odborník si všimol menšie faux pas aj v prípade partnera prezidentky Juraja Rizmana. O ČO PRESNE IDE, SA DOZVIETE V NAŠEJ GALÉRII!

VIDEO: Príhovor prezidentky Čaputovej na bankete v Redute počas návštevy holandského kráľovského páru.

Prvý deň návštevy vyvrcholil štátnou večerou podávanou prezidentkou v Slovenskej filharmónii, kde odborník upozornil na ďalší prešľap partnera prezidentky. „Na bankete bol dress code Black Tie, teda smoking. Sako, ktoré mal na sebe pán Rizman, ale nebolo smokingom. A ešte aj nesprávne zapnuté. Škoda bola aj jednoduchého predviazaného motýlika," poznamenal Abrahám. Bolo to pre mňa osobne prekvapenie. Žiaľ, mnohí páni nemali zvládnutí tento typ dress codu,” podotkol ďalej. Naopak vychválil vizáž holandského kráľa. "Takto má vyzerať smoking!" prízvukoval royalista.

Prvý deň návštevy holandského kráľovského páru vyvrcholil štátnou večerou podávanou prezidentkou v Slovenskej filharmónii. "Takto má vyzerať smoking!" vychválil Abrahám vizáž kráľa Viliama Alexandra. Zdroj: facebook/zuzana čaputová

Kráľovský komentátor kritizoval aj to, že naša ochranka celý čas držala panovnícky pár v ústraní. „Je známe, že holandská kráľovská rodina má blízko k ľuďom. Radi chodia k ľuďom, radi si s nimi podávajú ruky. Bol som prítomný na kladení vencov na Devíne. Chápem, že oni potrebujú zabezpečiť čo najlepšiu ochranu pre kráľovský pár, ale bolo to už príliš prehnané. Nebol tam nikto z bežnej verejnosti, len ja a jedna Holanďanka. Ani nás nepustili bližšie, dokonca mne – človeku, ktorý sa venuje kráľovskej etikete, pripomenul jeden z ochrankárov, aby som náhodou neurobil nejakú partizánčinu. Bolo to také smutno-smiešne,“ poznamenal tiež Abrahám.

„Úrad na ochranu ústavných činiteľov trošku nezvládol túto úlohu. Je to dôkazom toho, že nemáme skúsenosť s kráľovským protokolom a nevieme, čo si môžeme dovoliť a čo nie. V zahraničí bežne vidíme, že kráľ ide s kráľovnou a podávajú si ruky s ľuďmi, ktorí ich vítajú,“ vysvetľoval odborník na etiketu. „Mrzelo ma osobne, že kráľovský pár tak veľmi odťahovala naša štátna ochranka od ľudí. Monarchia je na to, aby bola videná. Oni si to veľmi uvedomujú, majú to radi a radi chodia medzi ľudí. Myslím si, že by to boli radi urobili aj teraz,“ uzavrel Abrahám.