PRERÁTAL SA? Gröhling navštívil Košice, no JEDEN DETAIL nedomyslel: NEPRÍJEMNÁ dohra udalostí!

Minister školstva Branislav Gröhling je známy tým, že chodí do školských zariadení po celom Slovensku. Tentoraz si vybral Košice, kde sa v rámci Dňa Zeme spolu s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom rozhodli, že spravia čosi pre prírodu a svoju fyzičku. No nedopadlo to najlepšie.