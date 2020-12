Premiér Igor Matovič by bol rád, keby sa opäť nariadilo povinné celoplošné testovanie. Vraj je to ale problém vykonať, lebo to zavrhujú dôležité osoby verejného života a to kvôli nenávisti k jeho osobe. Pri nariadení testovania pendlerov nebolo potrebné podľa premiéra počúvať odborníkov, ale použiť zdravý rozum.

Igor Matovič bol hosťom relácie Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko. Tam sa v debate s moderátorkou vyjadroval k aktuálnym politickým témam a pochopiteľne aj téme pandémie Covid-19. Nevyhol sa ani tomu, že od pondelka budú musieť mať pendleri pri prechádzaní hranice so sebou negatívny test na koronavírus. To vyvolalo vlnu nevôle, kvôli rýchlosti zverejnenia tohto nariadenia. Pendleri totiž musia čakať v radoch na otestovanie, čo v chladnom počasí nie je práve najpríjemnejšie. Matovič tvrdí, že to na Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ), ktorého sa nezúčastnil, niekto do nariadení "prepašoval".

„Odborníci môžu mať takýto názor, ale niekedy musí prísť zdravý rozum, či je to logické,“ povedal pre rádio Slovensko Matovič s tým, že nie je správne dostávať takto ľudí do stresu. Bude preto vyžadovať verejné ospravedlnenie od človeka, ktorý to nariadil: „Ešte neviem komu to poviem, lebo neviem, kto je za toto rozhodnutie zodpovedný.“

Matovič si ale stojí za tým, že povinné celoplošné testovanie bola správna zbraň proti pandémii. Podľa neho sa to ukázalo na okresoch Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín, ktoré boli pred najväčšou masovou akciou v krajine na tom najhoršie a teraz sú vraj najlepšie. Proti povinnému testovaniu sú ale teraz podľa premiéra takmer všetci: „Lebo kolektívne neznášajú Matoviča.“