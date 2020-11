Igor Matovič sa v relácii V poltike na TA3 vyjadril, že spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom očakávali nižšiu účasť na testovaní vo vybraných obciach, ktoré sa odohralo tento víkend. Zároveň dodal, že od začiatku tvrdil, že plošné testovanie bolo takpovediac "dobrovoľne - nasilu".

Premiér opäť šokoval svojim vyjadrením, ktoré naznačuje zásah do práv občanov. Po tom, čo v súvislosti s plošným testovaním poznamenal, že tým, ktorí sa ho nezúčastnia, by mohla byť odopretá zdravotná starostlivosť, v relácii poznamenal, že "účastníkom protestu by malo byť siahnuté na ich práva." Pritom však nešpecifikoval, akým spôsobom by si tento zásah do práv predstavoval. "Ak si v čase pandémie niekto štrajkuje na ulici za svoje absolútne slobody, za slobodu nenosiť rúško a šíriť vírus na ďalších ľudí, tak títo ľudia musia mať popreté svoje práva," povedal premiér.

Názor odborníčky

"Áno, v núdzovom stave na základe uznesenia vlády je odmedzená sloboda zhromažďovania na dobu nevyhnutnú a v konkrétnych lokalitách. S tým súvisí možnosť obmedzenia slobody prejavu. Osobnú slobodu ako práve premiér obmedziť nemôže, pretože o tom by rozhodoval jedine nezávislý súd. Ani premiér, ani minister, ani polícia. Jedna vec je vyhlasovať a druhá vec je praktizovať,"vyjadrila sa pre náš denník Plus JEDEN DEŇ sociologička Silvia Porubänová, ktorá je aktuálne riaditeľkou Slkovenského národného strediska pre ľudské práva.

Podobnou témou je aj očkovanie, o ktorom sa premiér vyjadril, že by malo byť dobrovoľné. Podstatne tak zmenil rétoriku oproti minulosti, kedy spoločne s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím presviedčal verejnosť, že očkovanie bude URČITE dobrovoľné. Dnes však povedal, že by dobrovoľné MALO BYŤ. Zároveň však dodal, že ak sa dá zaočkovať len približne 30 % ľudí, tak bude takáto aktivita zbytočná a s koronavírusom sa tu budeme moriť ešte dlho. Týmito slovami tak mierne naznačil, že aj očkovanie by mohlo byť "dobrovoľne nasilu".