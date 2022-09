„Poprosil ma pán Marek Kaňka o stretnutie s premiérom, že sa chce so mnou porozprávať,“ povedal v rozhovore pre týždenník PLUS 7 DNÍ Ján Kaľavský. Bývalý policajt, ktorý patril medzi elitných vyšetrovateľov NAKA, je dnes na úteku. Obvinený je z vynášania informácií mafii. On v tom vidí istú pomstu za to, že usvedčuje skupinu policajtov z manipulovania vyšetrovaní káuz s politickým podtónom. Kaľavský sa s predsedom vlády Eduardom Hegerom z OĽaNO stretol vlani 20. mája o 11.37. „Sedel som u pána Kaňku s pánom Hegerom, s pánom Júliusom Jakabom,“ spresnil Kaľavský.

Heger pre denník Plus JEDEN DEŇ stretnutie potvrdil. „Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť pána Kaľavského,“ sprostredkovala premiérovu reakciu hovorkyňa Ľubica Janíková. CELÉ VYJADRENIE PREMIÉRA KU STRETNUTIU NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII.

Na otázku, či sa Heger stretol aj s ďalšími vyšetrovateľmi, už Úrad vlády neodpovedal. Podľa Kaľavského mal stretnutie zorganizovať Kaňka, bývalý šéf štátnej spoločnosti TIPOS a kamarát Eduarda Hegera. Ten nám povedal: „Rozhovor som nečítal, ležím v posteli. Preto sa nebudem k tomu vyjadrovať.“ Na druhý deň po stretnutí s premiérom Kaľavského zadržala polícia. „Terasovité dvere sa zatriasli – bam, bam, bam. Posadili ma do klietky, do tej istej cely ako Lučanského (bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského – pozn. red.). Celý čas ma mali na kamere, aj keď som išiel na WC. Toaletný papier chýbal. No humus,“ pokračoval Kaľavský.

Ján Kaľavský sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine. Zdroj: archív

Kaľavský pracoval aj pre policajnú inšpekciu. Tvrdí, že jej odovzdal dôkazy o tom, ako jeho kolegovia, ktorí sú obvinení z manipulovania vyšetrovania káuz, spolupracovali s niektorými prokurátormi a sudcami. Vymýšľali si vraj dôkazy, inštruovali svedkov, ako majú vypovedať. „Ak sa nájde prokurátor, ktorý vás nemá rád, a sudca, ktorý nestíha všetko preštudovať a na dôvažok dôveruje prokurátorovi, je s vami koniec,“ vyhlásil Kaľavský.Potvrdil, že sa jeho kolegovia tešili zo smrtí ľudí, ktorých vyšetrovali. Medzi nimi aj zo smrti Milana Lučanského.

V súčasnosti je Kaľavský na úteku, v Bosne a Hercegovine požiadal o azyl. Brigáduje tam v súkromnej firme. „Je hrozné, že musím utekať ako štvanec len preto, že som povedal pravdu… Bojím sa o život,“ povedal bývalý člen Lynx Commanda. Súčasný policajný prezident Štefan Hamran na margo Kaľavského vyjadrení povedal, že jeho bývalý kolega je „babrák“. Ale sľúbil jeho vyjadreniam venovať samostatnú tlačovú besedu.

