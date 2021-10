Na vyhlásenie núdzového stavu ani na povinné očkovanie proti COVID-19 nie je na Slovensku politická vôľa. V nedeľnej politickej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda vlády Eduard Heger. Ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského zatiaľ meniť nechce.

Premiér Heger sa PUSTIL do Borisa Kollára: Opakuje KLAMSTVÁ, ktoré začala šíriť opozícia!

V rámci dodržiavania protiepidemiologických opatrení sa spolieha na zodpovednosť ľudí. To, že sa tento rok nevyhlásil núdzový stav, za chybu nepovažuje.

"Nie je to cesta, ktorou chceme ísť," poznamenal v tejto súvislosti. Ochorením COVID-19 sú podľa premiéra aktuálne ohrození najmä nezaočkovaní. Poukázal na to, že práve tí tvoria väčšinu hospitalizovaných v nemocniciach. Zdôraznil, že očkovanie šetrí aj finančné zdroje a napomáha lepšiemu fungovaniu ekonomiky.

Tvrdí, že v rámci koalície je práve hnutie Sme rodina tým, ktoré komunikuje s nezaočkovanými. Očakáva, že nový policajný prezident Štefan Hamran vyrieši situáciu okolo ľudí, ktorí v obchodoch nedodržiavajú nastavené opatrenia.

„Nie je možné, aby sa ľudia báli v potravinách nakupovať, lebo tam prídu nejakí grázli,“ povedal. Bude sa zaujímať o to, prečo policajti v takýchto situáciách nezasiahnu. Premiér si myslí, že týmto ľuďom sa musí jasne ukázať, že zákon platí pre každého.

Poukázal tiež na to, že Slovensku chýbajú reformy a treba ho naštartovať. Postoju predsedu Sme rodina Borisa Kollára nepodporiť zdravotnícku reformu nerozumie. Je sklamaný z toho, že okolo tejto reformy sa šíri veľa neprávd.

Poprel, že by sa mali nemocnice zatvárať. Viesť má k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Boris Kollár opakuje klamstvá, ktoré začala šíriť opozícia. A, žiaľ, uveril im,“ poznamenal Heger. Kollárovi sa vraj snaží vysvetľovať, že skutočne nejde o rušenie lôžok. „On tieto argumenty počúva, a či sa podľa nich rozhodne, to je na ňom, ja to neviem ovplyvniť.“