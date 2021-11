Počty hospitalizácií aj nových prípadov rýchlo rastú a odborníci volali po sprísnení opatrení. Motivačne však najmä len pre nezaočkovaných.

Premiér Eduard Heger ich vypočul a v noci prostredníctvom statusu oznámil nové opatrenia. "Počet nakazených prudko stúpa, Slovensko sa farbí načierno. Rozhodli sme sa preto konať - motivačne, ale aj prísne zároveň," oznámil s tým, že očkovaní a tí, čo prekonali covid, budú v čiernych okresoch môcť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia. "Všetko však za pravidelných kontrol dodržiavania opatrení," dodal.

"Verím, že prevádzky budú rozumné a nebudú riskovať tvrdé sankcie pri obchádzaní povinností. To znamená, že nevpustia do interiérov nezaočkované osoby," napísal v statuse. Na vláde budú hlasovať aj o tom, aké obrovské pokuty by sa mali ukladať za falšovanie covidpassu, či bude očkovanie povinné alebo či pri porušení pravidiel podnik zavrú.