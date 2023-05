Budúci týždeň má byť hotový prvotný návrh programového vyhlásenia vlády (PVV). V parlamente to uviedol premiér Ľudovít Ódor. Následne príde do Národnej rady (NR) SR za poslancami, aby s nimi hovoril o možnej podpore pre program. Ódor zároveň vyzval poslancov, aby neschvaľovali návrhy, ktoré zaťažujú štátny rozpočet. Pripomenul, že v opačnom prípade sa dôsledky takýchto návrhov vrátia budúcej vláde.

Program vlády odborníkov majú pripraviť ministri. "Dal som úlohu ministrom. Vypracujú priority tri plus tri, krátkodobé, akútne plus nejaké dlhodobé, a potom to dáme do rozpočtu," ozrejmil Ódor.

Premiér by bol rád, keby v NR SR neprechádzali návrhy, ktoré by stáli stámilióny eur. "Trošku mám pocit, že som sem dnes mal prísť aj s kalkulačkou, lebo je veľmi veľa návrhov, ktoré majú obrovské dopady na verejné financie do budúcnosti a bolo by dobré, keby v rámci volebnej kampane návrhy, ktoré nie sú absolútne kryté v rozpočte, neboli schvaľované. Už teraz máme najvyššiu sekeru v rámci EÚ a pridať do toho ďalšiu miliardu zvýši potrebu v budúcnosti konsolidovať. Vráti sa to ako bumerang," skonštatoval. Svoj pohľad na tieto návrhy chce poslancom ponúknuť počas diskusií o podpore PVV.