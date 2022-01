Prezidentkina dcéra Emma Čaputová (17) má za sebou ďalší obrovský míľnik. Jej tvár sa objavila v najnovšom vydaní českej verzie módneho časopisu Vogue. Módny návrhár Boris Hanečka pre Plus JEDEN DEŇ vysvetlil, že mladá modelka má prirodzený talent.

Modelingová dráha dcéry prezidentky Zuzany Čaputovej (48) naberá veľké rozmery. Verejnosť sa o jej dobre nakopnutej kariére dozvedela v októbri, keď sa predstavila na módnej šou Fashion LIVE. V tom čase dokonca celú prehliadku uzatvárala. „Každá mama je vždy hrdá na úspechy svojich detí a mňa, samozrejme, veľmi teší, ako Emka zvládla svoju prvú prehliadku. Modeling však berie triezvo,“ vyjadrila sa vtedy hlava štátu.

Emma sa neskôr stala aj tvárou kampane pre sériu luxusných šperkov známej slovenskej dizajnérky a objavila sa aj v iných projektoch. Najnovšie zašla ešte ďalej. Dostala sa na titulku časopisu, pre ktorý fotia svetoznámi fotografisti!

Ani to však nemusí byť konečná. „Má našliapnuté na svetovú kariéru,“ povedal známy návrhár Boris Hanečka, ktorý s Emmou už v minulosti spolupracoval. „Mňa očarila chôdzou, ktorú má zvládnutú bravúrne,“ povedal odborník. Podľa neho sa modelky na „akciu“ pripravujú veľmi dlho. Predvádzať pred ľuďmi je podľa neho veľmi náročné a modelky to musia zvládnuť tak, akoby tam nikto iný nebol: „A ona to vedela. Vedela nádherne chodiť a bola profesionálna.“

Hanečka tvrdí, že modelka musí byť vrodený talent, ale na úspešnú kariéru je ešte dôležitejšia drina. „U nej je prirodzený talent, ktorý rozvíja. Je na seba aj prísna a má disciplínu,“ vyzdvihol dizajnér ďalšie pozitíva Emmy Čaputovej.

