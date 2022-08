Z blízkeho okolia ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) prenikajú správy, že s časťou najbližších spolupracovníkov sa obávajú predčasných volieb a návratu Smeru k moci. Panuje reálna obava z trestného stíhania Matoviča a jeho kolegov.

Matovič ako premiér porušil podľa politológa Radoslava Štefančíka tradíciu, že „na minulé vlády sa nesiaha“. „V právnom štáte to totiž má byť tak, že porušenie zákona sa má vyšetriť,“ zdôrazňuje Štefančík s tým, že Matovič vyhral voľby na základe sľubu, že chobotnicu, ktorá predstavovala odvrátenú tvár slovenskej politiky, začne niekto riešiť. „Šéf OĽaNO dal možnosť polícii, aby naplno začala riešiť veci, ktorými sa predtým nezaoberala,“ dodáva.

„Fico vstupoval do opozície s predstavou, že on ako bývalý predstaviteľ vládneho režimu nemôže byť trestaný,“ ozrejmuje Štefančík s tým, že ak by nová vláda „išla“ po tej súčasnej, bola by to podľa neho „čistá pomsta“. Podobne to vníma aj politológ Jozef Lenč. „Neraz to tak býva aj v bežnom živote, že kto sa zahráva s ohňom, môže spôsobiť požiar. A hoc je nateraz ešte málo pravdepodobné, že by sa Smer chopil moci a vydal sa cestou politického revanšu, ktorý by len dokončil dielo skazy právneho štátu, je možné, že sú v OĽaNO oprávnené obavy,“ myslí si Lenč.

Na snímke zľava podpredseda vlády SR a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) Zdroj: Dano Veselský

Poslanec OĽaNO Andrej Stančík tvrdí, že o Matovičom strachu nevie. „Nech sa páči, nech vyšetrujú, ale my máme svedomie čisté,“ hovorí. Podobne aj jeho kolega Kristián Čekovský konštatuje, že „fámy“ o možnom stíhaní nezachytil. „Nemôžeme však dopustiť návrat Roberta Fica,” dodal Čekovský.

Štefančík upozorňuje na to, že opozícia bude tlačiť na čo najskoršie predčasné voľby. Odsúdený a obvinený totiž nemôže kandidovať do Národnej rady. „Nemyslím si, že Fico je taký pomstychtivý ako Matovič. Nedáva tak intenzívne emócie do politických rozhodovaní. Ale v tomto prípade mu narušili predstavu nedotknuteľnosti,” konštatuje Štefančík s tým, že Fico potrebuje predčasné voľby kvôli pocitu slobody.

Ak by Smer dominantne vyhral v parlamentných voľbách, Štefančík si vie predstaviť, že by „mávol rukou“ a nechal predstaviteľov súčasnej vlády na pokoji. Na duhej strane si však podľa neho môže poriadne zavariť aj samotný Matovič!

