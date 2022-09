Omrzela ich loptička? Bývalí tenisti Martin Kližan (33), Ján Krošlák (47) a Romana Tabák (31) plánujú kandidovať v jesenných komunálnych voľbách, a to rovno do tých najvyšších funkcií.

Bývalý profesionálny tenista a nezaradený poslanec (čoskoro oficiálne člen klubu Sme rodina) Ján Krošlák už pred poslednými parlamentnými voľbami spôsobil menší rozruch, keď vysvitlo, že sa dal zapísať na dve kandidačné listiny: najprv prijal 102. miesto kandidátky SaS a potom sa dohodol aj s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom, ktorý mu našiel prestížnejšie 40. miesto.

Na snímke bývalý slovenský profesionálny tenista Ján Krošlák vo svojom rodinnom dome v obci Vojka nad Dunajom. Napriek tomu, kde býva, kandidovať sa rozhodol za bratislavskú časť Karlova Ves. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Liberáli jeho správanie vnímali ako neseriózne a nečestné, Krošlák sa však obhajoval tým, že išlo o principiálne rozhodnutie a že Matovič mu je bližší. Tréner a manažér tenisovej akadémie sa tak nakoniec do Národnej rady dostal na kandidátke OĽaNO. Krošlák z klubu obyčajných ľudí však po krátkom čase vystúpil. V októbri minulého roka oznámil, že odchádza z OĽaNO. Dôvodom bola podľa jeho vlastných slov egocentrickosť lídra strany Matoviča. Po jeho odchode sa začalo v politických kuloároch šepkať, že Krošlák by mohol vstúpiť do hnutia Sme rodina. Tieto informácie včera potvrdil aj predseda parlamentu a šéf Sme rodiny Boris Kollár s tým, že okrem Kroš- láka k sebe berú aj Romanu Tabák a Jozefa Šimka, ktorý kandidoval za extrémistickú ĽSNS. Bývalý tenista sa bude o dôležitý post uchádzať v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves, ako kandidát na starostu.

Bývalý úspešný tenista Martin Kližan tiež nadobudol pocit, že má čo dať nášmu hlavnému mestu. Vo voľbách plánuje kandidovať za starostu Petržalky. „Som rodený a hrdý Petržalčan. Ani počas svojej tenisovej kariéry som nikdy neopustil Petržalku ako svoje útočište a nikdy ma nezlákali daňové raje. Som presvedčený, že Petržalka je mestská časť v Bratislave s najväčším potenciálom,“ vysvetľoval Martin Kližan. Do volieb ide ako nezávislý kandidát s podporou viacerých politických strán.

