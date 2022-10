"Včera sa stala úkladná vražda dvoch mladých ľudí, ktorých si útočník cielene vyhľadal pre ich sexuálnu orientáciu," povedala Jana Jablonická-Zezulová z Iniciatívnej inakosti na úvod stretnutia. "Zobrali nám pocit bezpečia," reagoval s roztraseným hlasom majiteľ Teplárne Roman Samotný a vyzval politikov, aby začali vážiť slová, lebo dôsledkom je smrť.

Uviedol, že síce nebol na mieste činu, ale okamžite prišiel, keď sa dozvedel, čo sa stalo. Na otázku či páchateľ chodil k nim pravidelne, odpovedal, že určite nie, ale mohlo sa stať, že Tepláreň navštívil. Obete útoku však Samotný poznal. Išlo o jeho kamarátov. "Tepláreň bola domovom. Bolo to miesto, kde sme sa stretávali a cítili bezpečne. Bolo to miesto, kde sa z našich zákazníkov stali kamaráti," povedal Samotný, ktorý celý prípad vidí ako dlhodobo plánovaný čin.

Strelec na Twitter dokonca zverejnil svoju fotografiu pred barom. Podľa majiteľových slov sa nachádzali v osudný čas v bare traja ľudia, ktorí sedeli vonku na lavičke, popíjali limonádu a vrah na nich 40 minút vyčkával. "Či čakal kým príde viac ľudí alebo na niekoho konkrétneho, to netušíme," povedal s tým, že nechce vyznieť ako paranoidný, ale pripúšťa aj možnosť, že strelec možno čakal priamo na neho. Na svoje obete vrah podľa Samotného vystrieľal osem nábojov.

Na Zámockej ulici v Bratislave prišlo k streľbe po ktorej zostali na ulici ležať telá dvoch obetí. Na snímke miesto činu pred barom Tepláreň. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Keď sa ho novinár spýtal či podnik ešte otvorí, rozplakal sa a odpovedal, že si to nevie predstaviť. "Tá rana je obrovská," priznal sa s tým, že mu nepríde správne zabávať sa v Teplárni, keď tam zomreli ľudia.

"Nie sme my a vy. My sme súčasťou všetkých, sme vaši bratia, sestry, rodiny," povedal so slzami v očiach nahnevaný Samotný. Majiteľ vyzval vládu a premiéra, aby podnikli konkrétne kroky a pomohli chrániť LGBTI komunitu. "LGBTI ľudia žijú v klamstve a pretvárke, keď chcú prežiť v iných mestách Slovenska," dodal, že členovia komunity sa chcú, čo najskôr odsťahovať a nechcú žiť na Slovensku.