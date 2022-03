„Všetci sa snažíme pomáhať Ukrajine tak, ako len vieme, ale ja som minister obrany SR. Musím sa pozerať v prvom rade na to, aby slovenské obranné záujmy boli naplnené,“ vyhlásil Naď. Poukázal na to, že ide o jediný systém protivzdušnej obrany a SR zatiaľ nemá alternatívu. Žiadna dohoda podľa neho nebola urobená ani v prípade stíhačiek MiG-29. Minister apeloval na potrebu zbaviť sa závislosti od ruskej techniky. Ako vysvetlil, migy i S-300 dokážu udržiavať pri chode iba ruské spoločnosti, čo je v aktuálnej situácii "prakticky nemožné".

„Ak dnes niekto vyplakáva a zneužíva túto tému na politickú rétoriku a tvrdí, že tento fantastický systém by sme chceli niekomu dať, pýtam sa, akým spôsobom ho máme servisovať, modernizovať, zabezpečiť náhradné diely, keď krajina, ktorá to dokáže, je vojnovým agresorom a akákoľvek spolupráca je nemožná,“ povedal Naď. Zvýraznil potrebu vyriešiť otázku nadzvukového letectva a protivzdušnej obrany. Minister narážal na to, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, aby sme S-300 darovali Ukrajine.

Slovensko podľa ministra už dávno pred ruskou agresiou začalo komunikovať so spojencami o zaistení ochrany vzdušného priestoru SR po ukončení činnosti stíhačiek MiG-29. „Situácia na Ukrajine tento proces urýchlila,“ podotkol s tým, že o téme bude informovať až po tom, ako bude všetko dohodnuté a rozhodnuté.