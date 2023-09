Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?

Základné sociálne istoty dáme priamo do ústavy. Zavedieme skutočný 13. dôchodok vo výške 640 eur. Slovensko a ľudia musia byť vždy na prvom mieste. Prijmeme dlhodobý plán na odstránenie regionálnych rozdielov. Každoročne jednu miliardu eur do regiónov a pripravujeme zásadnú zmenu čerpania eurofondov na regionálne projekty. Rovnako zabezpečíme nižšie ceny potravín a energií. A to sa nezaobíde bez navrátenia strategických podnikov späť do rúk štátu.

Aký je váš postoj k reforme nemocníc?

Opakovane sa ukazuje neprofesionalita bývalej vlády, ale aj súčasného vedenia ministerstva zdravotníctva. Po fatálnom nezvládnutí projektu výstavby nemocnice na Rázsochách ministerstvo zlyháva aj pri implementácii vlastného projektu optimalizácie siete nemocníc. Reforma nemocníc sa nemôže uskutočniť bez dôsledného auditu a v tesnej spolupráci so samosprávami. Ministerstvo zdravotníctva SR za ostatný rok kompletne zlyhalo vo svojich povinnostiach a riadení príprav projektu optimalizácie nemocníc. Nedodržalo mnohé lehoty v procese kategorizácie, v dôsledku čoho sú mnohé právne rozhodnutia ministerstva spochybniteľné a zakladajú stav neistoty.

Zároveň sa ukazuje, že kľúčová vyhláška (316), v ktorej sú normy pre minimálne požiadavky na výkony jednotlivých typov nemocníc, bola pripravená narýchlo v podobe, v ktorej súčasné nemocnice jej požiadavky ani po roku jej účinnosti nedokážu spĺňať, a preto sa musí táto vyhláška aktualizovať a zjemniť. Napriek tomu sa bývalý premiér Heger chválil splnením legislatívnych míľnikov, za ktoré si pýtal zálohy z plánu obnovy. Opätovne sa tak ukazuje, aké dôležité je profesionálne manažérske riadenie štátu. Preto strana Hlas-SD hovorí o potrebe silného štátu, ktorý vychádza zo skúsených manažérov a odborníkov pripravených prevziať úlohu v profesionálnom riadení štátu a riešení dennodenných problémov ľudí a Slovenska.

Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?

