V relácii na obrazovkách RTVS o prípade diskutovali predseda Špecializovaného súdu Ján Hrubala, exminister vnútra Vladimír Palko a kolega Jána Kuciaka z portálu aktuality.sk Dag Daniš. Podľa Hrubalu sa nestalo nič, čo by bolo v súdnej praxi výnimočným. „Súd dospel k rozsudku, s ktorým pochopiteľne verejnosť, alebo médiá nemusia súhlasiť. Ja mám vyslovene zakázané zákonom, aj svojím svedomím akokoľvek komentovať živé veci a preto odo mňa nečakajte vyjadrenie typu rozsudok bol dobrý, či zlý,” povedal Hrubala, ktorý však zdôraznil, že rozsudok je výsledkom dokazovania. A je presvedčený, že k záveru jeho kolegovia prišli po svedomitej práci v zmysle zákona.

Podľa Palka slovenská spoločnosť preukázala reakciu, ktorá bola odmietnutím rozsudku. „Za seba môžem povedať, že patrím k tým, ktorí boli sklamaní,” povedal. Palko si však podľa vlastných slov nemyslí, že by za rozhodnutím boli “nejaké zlé sily”. „Samozrejme, nič sa nedá vylúčiť, no zatiaľ sa mi to javí tak, že súdu jednoducho nestačili dôkazy,” povedal s dôvetkom, že sa všetko ukáže na Najvyššom súde.

Novinár Daniš zdôrazdnil, že hoci osobne je o Kočnerovej vine presvedčený, rozsudok samotný ho nepobúril. „Vedeli sme, že proti Kočnerovi neexistuje priamy dôkaz a uznanie viny môže byť problém. Reťaz nepriamych dôkazov mohla a nemusela byť vyhodnotená ako postačujúca. Stalo sa to druhé,”povedal. Daniša však podľa vlastných slov pobúrilo oslobodenie Aleny Zsuzsovej. „Proti nej bolo predsa dôkazov dostatok,”povedal a dodal, že si myslí, že Kočnerovi veľmi záležalo na tom, aby bola Zsuzsová oslobodená. „Aby to nedopadlo tak, že on bude oslobodený a Zsuzsová nie. Keby sa to stalo, mohla by sa cítiť ukrivdene a Kočner by žil v neistote”.

Hrubala sa počas vysielania vyjadril aj k únikom informácii zo spisu, ktoré sú podľa neho protizákonné a k informáciám o hlasovaní sudcov. „Mimochodom, z poverenia predsedníčky senátu som oprávnený uviesť, že tie informácie sú nepravdivé," povedal. „Tajnosť hlasovania musíme v každom prípade zachovávať," dodal. Hrubala tiež pripomenul, že má informácie, ktoré bude prešetrovať. „Mám informácie, že už asi sedem dní pred vynesením rozsudku istá časť médií mala informácie o tom, kto ako hlasoval. Jediné, k čomu som zmocnený povedať, že tá informácia je nepravdivá," uviedol s dôvetkom, že vynášanie informácií by mala byť práca aj pre orgány činné v trestnom konaní.