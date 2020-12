Poslanci dnes schválili reformu súdnictva a s ňou súvisiace zmeny v Ústave Slovenskej republiky. Reforma prináša napríklad aj zmenu zloženia Ústavného súdu. Po tom, ako reformu pochválila prezidentka Zuzana Čaputová, to spravil aj predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta.

Zámer reformy vychádzal podľa jeho názoru z dobrého úmyslu, no za dôležité považuje to, aké bude jeho zavedenie do praxe. Informuje o tom predsedníčka Najvyššieho súdu Alexandra Važanová. „Verím, že schválená reforma súdnictva má ambíciu prispieť k posilneniu spravodlivosti a právnej istoty a v takom prípade má moju plnú podporu," napísala hovorkyňa Šikutove stanovisko.

Predseda Najvyššieho súdu je preto pripravený pri otázkach, ktoré sa budú javiť ako sporné, urobiť všetko preto, aby boli vyriešené v prospech občana a efektívneho fungovania súdneho systému. Pred Šikutom sa k situácii vyjadrila aj Čaputová. Reformu dôležitých justičných inštitúcií prezidentka považovala za jeden z najdôležitejších krokov ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a aj celej vlády.

„Som rada, že striktné pravidlá pri kreovaní Súdnej rady, prísnejšie posudzovanie majetkových pomerov sudcov, alebo zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý by sa mal stať disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov a ďalšie právnické profesie, dnes veľkou väčšinou schválili poslanci parlamentu," napísala prezidentka na sociálnej sieti.

